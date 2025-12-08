Reprodução/SBT Celso Portiolli no Domingo Legal

O Domingo Legal, do último domingo (7), contou com a participação das influenciadoras Pamela, Drielly e Fantiny Drudi no time azul do Passa ou Repassa. O grupo enfrentou o cantor Ovelha e os atores Ângela Dippe e Carlinhos Aguiar, que formavam o time amarelo.

Após sua concorrente acertar uma pergunta sobre o metanol com mais agilidade, Ovelha se "vingou", depois de ter tido o cabelo lambuzado de tinta. Celso Portiolli se divertiu com o momento inusitado.

"Torta nela, vai! Não bate forte!", disse o apresentador, enquanto Ovelha preparava sua "vingança" e acabou cobrindo todo o cabelo da integrante do time azul.





"É devagarinho", acrescentou Portiolli, enquanto Tiago Barnabé reforçava: "Não, ela fez no cabelo, jogou no cabelo", incentivando Ovelha a repetir a brincadeira.

Reprodução/SBT Ovelha dá tortada na cara de concorrente





"A vingança nunca é plena...", comentou o perfil do SBT no X (antigo Twitter), citando a famosa frase do seriado Chaves, dita pelo Seu Madruga. O momento chamou atenção e divertiu o público durante o domingão.

Sucesso em audiência, o Domingo Legal vem se destacando nos índices e chegando a incomodar a Globo nos números. O programa tem batido constantemente o primeiro lugar e deixando a Vênus platinada comendo poeira.

Sobre o Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros há 30 anos, levando para as casas um programa especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A atração estreou em 17 de janeiro de 1993, inicialmente gravada, e passou a ser transmitida ao vivo em 1º de agosto de 1994.

Em 2009, Celso Portiolli assumiu o comando do programa, trazendo leveza e renovando o sucesso da atração. Em 2013, o programa alcançou a impressionante marca de mais de 1.000 transmissões ao vivo, um marco significativo para a emissora.