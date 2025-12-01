Reprodução/SBT Rodrigo Bocardi erra pergunta sobre Taylor Swift

O jornalista Rodrigo Bocardi não soube responder a uma pergunta sobre a cantora norte-americana Taylor Swift na estreia da nova temporada do Show do Milhão - Celebridades. Ele chegou a pedir ajuda dos universitários, mas preferiu desistir do jogo e saiu com R$ 40 mil. A indagação era sobre a autoria do álbum 1989, um dos mais conhecidos da cantora.

A pergunta, que valia R$ 60 mil, questionava a quem pertencia à composição de 1989. Além de Taylor Swift, havia opções como Ariana Grande, Adele e Katy Perry. No entanto, Bocardi já tinha usado as outras “chances” para responder perguntas anteriores. Só restou a ajuda dos universitários.

"Que situação! Não presto atenção no nome do álbum, eu danço a música de acordo com o que ela toca. E agora ela está tocando para eu pedir ajuda para os universitários", brincou o ex-jornalista da TV Globo ao pedir ajuda a João Silva, Nany People e Silvia Abravanel.





No entanto, nenhum dos três sabia a resposta. Silvia, porém, ressaltou que o SBT utiliza perguntas sobre celebridades em alta e, por isso, a opção mais provável seria Taylor Swift. Bocardi ficou com medo de errar, já que levaria para casa apenas R$ 20 mil, então decidiu desistir e permaneceu com os R$ 40 mil.

"Eu não vou para casa com a sensação de que parei… Fica parecendo que é pelo dinheiro, pelo negócio. Não vou desaforar, mas vai para alguém. A minha vida, sem hipocrisia nenhuma, é movida por vocês. Então, eu paro", disse ele.

No entanto, o apresentador contou que ficaria mal caso chutasse a resposta errada.

"Ia ficar muito mal de tomar essa decisão sozinho, de ir embora desistindo, parando, e não chutando nem arriscando. Minha vida foi sempre arriscando, mas vocês me deram esse conforto. Eu iria na Adele", frisou Rodrigo ao falar sobre a alternativa que escolheria.

Atualmente, na atração, Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Ceará, Nelson Freitas, Rafael Infante e Valentina Bandeira participam do quadro. Silvia Abravanel, Nany People e João Silva compõem a bancada dos universitários.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.