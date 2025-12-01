Reprodução/ Instagram @caiapitanga Camila Pitanga e Patrick Pessoa

Camila Pitanga, de 48 anos, resolveu aproveitar a folga das gravações de "Dona de Mim", atual narrativa das sete da Rede Globo, para curtir um momento romântico com o companheiro.

Ela e Patrick Pessoa estão juntos desde 2021 e aproveitaram o fim de semana para jogar frescobol enquanto renovavam o bronzeado no Rio de Janeiro. Os dois ainda posaram de trajes de banho.





A intérprete compartilhou o clique por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,6 milhões de seguidores. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios.

"Lindo casal", opinou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosos", acrescentou um segundo. "Eu queria aprender jogar isso, mas erro a bola toda vez", completou um terceiro. "Ai que inveja, queria estar na praia também", finalizou ainda uma quarta.

De volta à Globo

Camila Pitanga voltou à emissora em "Dona de Mim". Na narrativa das sete, escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fitermna, a atriz defende a personagem Ellen.

Nos capítulos iniciais, a mãe de Sofia (Elis Cabral) era dada como morta. Contudo, a situação foi uma armação dela para conseguir se livrar de Vanderson (Armando Babaioff). Agora que o vilão morrerá, Ellen aparecerá outra vez.

O folhetim tem término previsto para janeiro de 2026. A substituta será "Coração Acelerado", escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção de Carlos Araujo.



