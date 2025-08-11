O cantor Falcão surpreendeu positivamente o público do Show do Milhão no último domingo (10). O Programa Silvio Santos trouxe diversos famosos para o quadro, incluindo até um time de universitários celebridades. Dentre os convidados, Luiz Bacci foi quem mais soube a resposta de uma das perguntas mais delicadas.

Além do jornalista do Alô Você , a apresentadora Rebeca Abravanel e a cantora Luiza Possi eram responsáveis por auxiliar os participantes nas respostas mais difíceis.





Falcão, inclusive, precisou responder a uma questão bastante complicada: "'Sine qua non’ é uma locução do latim que faz referência a uma condição que é...". As alternativas eram: 1) intolerável, 2) impossível; 3) imutável; 4) indispensável.

"Eles estão com cara de que não estão sabendo" , disse Patrícia Abravanel. "Eu acho que não sei. Se eu errar, vou sair correndo" , contou Luiza. “Muito fácil pra mim, depois da Luiza e do Bacci, porque é a número 4" , afirmou Rebeca.

Falcão ouviu o palpite dos universitários e levou para casa R$ 5 mil. Porém, acabou errando a questão que valia R$ 100 mil. A pergunta era sobre: “O que é o efeito Dunning-Kruger?”, com as seguintes alternativas: 1) técnica de pintura, 2) ignorantes confiantes, 3) memória fotográfica, 4) dúvida cognitiva.

No entanto, Luiz Bacci incentivou o artista a escolher a alternativa 1. Porém, a resposta correta era a 2. Trata-se de um viés cognitivo no qual pessoas com baixa habilidade em determinada área tendem a superestimar sua competência, enquanto aquelas com grande habilidade podem subestimar seus próprios talentos.

Falcão, no entanto, ganhou uma legião de fãs após sua participação no Show do Milhão.

"Eu só queria ter metade do QI do Falcão, para me dá bem neste semestre" , disse uma.

"Uma pena o Falcão ter errado, arriscou, jogou, foi muito bem no jogo" , disse outro.

Show do Milhão - Celebridades

O Show do Milhão é um formato criado pelo apresentador Silvio Santos(1930–2024) em 1999 e teve edições memoráveis ao longo de sua trajetória. A primeira edição especial aconteceu em 2001, durante o Teleton, quando apresentadores de diversos canais participaram do game show.

Na ocasião, a maioria dos convidados era de outras emissoras, entre eles: Luciana Gimenez, Eliana, Gilberto Barros, Sérgio Mallandro, Nelson Rubens, Ione Borges, Flávio Prado, Silvia Poppovic, José Luiz Datena, Luciano do Valle e Paulo Henrique Amorim.