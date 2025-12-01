Reprodução/@leopereira4 Léo Pereira em boatos de novo affair

Léo Pereira, jogador do Flamengo, voltou a ser assunto nas redes sociais após boatos de que teria deixado uma festa após celebrar o título da Libertadores do Flamengo na companhia da ginasta Flávia Saraiva. A reunião teria sido promovida por Jorge Carrascal.

As informações são do perfil Daily do Garotinho. A movimentação ocorre justamente enquanto o jogador segue envolvido em uma possível reaproximação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

No dia 16 de novembro, os dois chegaram a ser flagrados almoçando juntos em um quiosque no Rio de Janeiro, o que acabou reacendendo rumores sobre uma possível volta da relação. Esse não foi o único registro em que os dois apareceram em clima de conversa.





Flávia, no entanto, tem mantido certa discrição sobre sua vida particular. Em setembro, ela chegou a comparecer ao The Town acompanhada do influenciador Tulinho, filho do ex-jogador Túlio Maravilha.

Sobre Léo Pereira

Léo Pereira iniciou sua carreira no Trieste, onde marcava muitos gols de cabeça, além de cobranças de faltas frontais. Atuava como lateral-esquerdo, mas, devido à sua altura, passou a jogar como zagueiro no pré-infantil. Essa mudança surtiu efeito: Léo destacou-se na área e chamou a atenção do Athletico Paranaense e do Coritiba, permanecendo no Furacão.

Em 2020, foi anunciado pelo Flamengo e, no dia 28 de maio de 2025, marcou o gol da classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Sobre Flávia Saraiva

Reprodução/Instagram/@flavialopessaraiva Ginasta Flávia Saraiva





Flávia Saraiva é uma ginasta brasileira que compete em provas de ginástica artística. Flávia Lopes Saraiva participou dos Jogos Pan-Americanos de 2015, representando o Brasil. Em sua primeira apresentação no Pan-Americano, classificou-se em primeiro lugar na trave.

Em 2024, participou dos Jogos Olímpicos de Verão, onde foi parte fundamental na conquista da primeira medalha olímpica por equipes da seleção feminina de ginástica, ficando com a medalha de bronze.

Léo e Karoline Lima

Reprodução/@karolinel Influenciadora Karoline Lima





Karoline Lima voltou a seguir Léo Pereira no Instagram após o término do namoro com o jogador, dando esperança aos fãs sobre uma possível reconciliação. A relação terminou na última semana de setembro.

Léo não deixou de seguir a ex-namorada, a quem havia pedido em casamento em julho de 2024. No entanto, com os novos rumores, não se sabe se o "angu" irá desandar.