Taylor Swift, de 35 anos, está produzindo o décimo segundo álbum da carreira. Trata-se de "The Life of a Showgirl". Desde que a The Eras Tour — marcada por recordes impressionantes — chegou ao fim em dezembro, este é o primeiro lançamento da cantora e compositora.



A novidade foi confirmada pela própria artista durante participação no "New Heights Show". O podcast é apresentado pelo atleta Travis Kelce, com quem a famosa namora desde setembro de 2023.





Taylor Swift surgiu em um teaser no Instagram, ligado à sua próxima aparição no programa, onde abre uma maleta laranja com as letras “TS” e anuncia: “Este é meu novo álbum” . O projeto foi celebrado pelos fãs da musicista.

"Amei a estética laranja", pontuou uma internauta. "Confesso que não estou conseguindo segurar a minha ansiedade", acrescentou uma segunda. "Eu estou surtando. A Taylor finalmente voltou", disse ainda uma terceira.

Considerada como uma das mulheres mais bem sucedidas da indústria fonográfica americana, Taylor Swift também se destaca pela trajetória como compositora, tendo escrito hits que se consolidaram nas vozes de outros artistas.

Ela nasceu em Reading na Pensilvânia. Aos 13 anos, se mudou para Nashville, no Tennessee. Um ano depois, ela assinou um contrato com a Sony Music. Posteriormente, fechou contrato com Big Machine Records e emplacou o primeiro CD em 2006, quando tinha apenas 16 anos.

No aspecto amoroso, Swift também se tornou assunto. Isso devido aos famosos com quem já se relacionou. Taylor Lautner, Calvin Harris, Joe Jonas, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Joe Alwyn e Tom Hiddleston foram alguns deles.