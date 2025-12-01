Reprodução/@jessicasenra Jéssica Senra teve uma semana de apuros

Jessica Senra passou por apuros nos últimos dias. Em tom bem-humorado, a jornalista relatou através das redes sociais que, enfrentou vários problemas ao longo da semana e que chegou a ir para a emergência para receber atendimento médico após ser atacada por um de seus gatos. Além disso, ela disse que enfrentou problemas de saúde e financeiros.

"A semana foi caótica. Eu tinha voltado de uma semana superintensa e caí doente, peguei essa virose respiratória que está rolando por aí. Estava com obra em casa, que era para ter terminado na semana passada, mas atrasou e só terminou nesta. De madrugada, acordei com meus gatos brigando debaixo da cama", revelou.

"No desespero, apesar de saber que não é o certo, meti a mão para tentar separar e fui parar na emergência porque um deles me atacou. Ainda precisei levar o mais velho, que é um idosinho de 17 anos, ao veterinário. Tinha um pagamento para receber, que era para entrar nesta semana, mas atrasou. Enfim, muitos perrengues ao mesmo tempo", frisou a comunicadora.





Bastante discreta quanto à sua vida pessoal, Jessica destacou que, apesar de se considerar uma pessoa que enxerga o lado bom de tudo, quis desabafar com o público. Ela ainda contou suas expectativas para os próximos dias, após uma semana complicada.

"Costumo ser uma pessoa bem positiva, que olha o lado bom das coisas, os livramentos e tudo mais. Sou uma pessoa superdiscreta com minha vida, mas esta semana foi difícil e senti a necessidade de desabafar. Mas é isso: depois da tempestade, vem a bonança. Então, estou esperando uma chuva de bênçãos nesta nova semana", afirmou.

Volta a televisão



Reprodução/TV Bahia Jéssica Senra de volta à TV Bahia





A apresentadora Jéssica Senra voltou à TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, após quase um ano longe do comando do Bahia Meio-Dia. A jornalista havia deixado o jornalismo diário e, desde então, passou por um período de dúvidas, angústias e reflexões sobre os rumos de sua carreira.

"Há uns seis meses, eu vim aqui, abri meu coração, falei da dificuldade de deixar o jornalismo diário e de não saber exatamente que direção tomar depois de duas décadas no mesmo ofício. Passei por um período de muitas reflexões, mas hoje vejo as coisas com mais clareza", disse a profissional.

"Nossa coragem é sempre recompensada. Se dentro de você existe a semente da mudança, existe também a capacidade de realizar o que deseja. Acredite! Bote o pé, que Deus bota o chão", comentou na época.

Na volta ao canal, a jornalista está apresentando o "Elas Comandam". A atração vai ao ar aos sábados e contará a história de mulheres empreendedoras dos bairros de Salvador.



