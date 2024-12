Reprodução Instagram - 13.12.2024 Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert, de 44 anos, surpreendeu a web na manhã desta quinta-feira (12), quando aproveitou para relembrar da época em que trabalhava como modelo nas principais passarelas do mundo da moda. O clique repercutiu entre os internautas nas redes sociais.





A foto foi tirada há 20 anos e foi resgatada por ele para mostrar aos filhos, João e Chico, ambos frutos da relação com Fernanda Lima, a antiga profissão dele. "Mostrando umas fotos da minha época de modelo para o João Hilbert e Chico Hilbert, encontrei essa lá de 2004", escreveu na legenda da postagem.





Os fãs do comunicador rasgaram elogios a ele e também comentaram a semelhança entre o patriarca e os herdeiros. "Meu Deus, voltei nos meus 16 anos! Era meu muso", recordou uma admiradora. "Acho que tive um caderno que tinha esse rostinho na capa", completou outra. "Acho que tive um caderno que tinha esse rostinho na capa", disse mais uma. "A cara dos filhos", opinou ainda uma quarta.





Família de modelos

João e Francisco, de 16 anos de idade, se inspiraram nos pais. Isso porque não foi só Rodrigo que se dedicou a carreira como modelo; a apresentadora Fernanda Lima também se consagrou nas passarelas brasileiras. Em outubro, na São Paulo Fashion Week, Fernanda prestigiou os gêmeos desfilando.





Multiprofissões

Além da trajetória como modelo, Hilbert se destacou ao compor o elenco de algumas produções da líder em audiência. Na Globo, esteve no elenco de narrativas que marcaram a teledramturgia da emissora, a exemplo dos folhetins "Viver a Vida", "Duas Caras", "Pé na Jaca", "Morde & Assopra", "América" e "Da Cor do Pecado".





A habilidade com a culinária também fez com que o comunicador se consagrasse na apresentação de programas gastronômicos no GNT, canal privado do Grupo Globo. "Tempero de Família" e "Receitas" foram algumas das produções comandadas por ele.