Reprodução/Record Dudu Camargo e Saory apaixonadíssimos

Dudu e Saory estão em um clima de romance em A Fazenda 17. Na última terça-feira (25), os peões foram curtir a piscina à noite, mas não contavam que as câmeras pegariam um ângulo para lá de sensual, no qual mostrava os dois barbarizando debaixo d'água.

Ambos estão em um crescente romance dentro do reality show rural e chegam até a falar em código sobre o que fazem escondidos nos cantos da sede. E, especialmente, debaixo do edredom quando vão dormir.

O que aconteceu?

Dudu e Saory estavam tomando banho de piscina juntamente com outros participantes. Então, a câmera mudou de ângulo e mostrou as sapecagens que os dois faziam debaixo d’água com as pernas e não passou despercebido pelo público.





O jornalista acabou entrelaçando Saory, e a peoa deu um "pulinho" para o lado na tentativa de ficar mais próxima do affair. Disfarçando enquanto conversavam com outros peões, Saory e Dudu trocaram carícias à francesa na água.

Reprodução/Record Plus Dudu Camargo e Saory em momento íntimo





Ex-SBT, Camargo vem agitando bastante o reality show rural da Record, destacando-se entre os favoritos pelo público.

Sobre A Fazenda

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela TV Record desde 2009. Desde o ano de 2021, é apresentado por Adriane Galisteu. No entanto, já passaram pelo comando do programa: Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A atração é dirigida pelo diretor de núcleo Rodrigo Carelli.

O programa traz celebridades, os chamados peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação em massa. Os peões precisam lidar com os animais, incluindo nos cuidados diários.

Além disso, precisam conviver com a opinião pública, onde toda semana enfrentam uma eliminação através da chamada "roça". Sempre vão três participantes por semana, onde um é apenas eliminado. Diferente do BBB, em A Fazenda, o público vota para que o participante fique; o menos aclamado é eliminado.

A edição 17 está se destacando muito bem na audiência. Constantemente, a emissora de Edir Macedo tem conquistado o primeiro lugar na disputa pela preferência do público com o canal da família Marinho. Índices satisfatórios que colocam o programa como um fenômeno de audiência.