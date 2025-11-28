Reprodução/Instagram/@ivetesangalo/@danielcady Ivete Sangalo e Daniel Cady terminam casamento

O término do casamento entre Ivete Sangalo e Daniel Cady pegou o mundo das celebridades de surpresa na última quinta-feira (27). O comunicado em conjunto, publicado no Instagram, não utilizou palavras enfáticas como "divórcio" ou "separação", no entanto, deixa claro que ambos tomaram caminhos diferentes.

Recentemente, Ivete havia falado abertamente sobre algumas inseguranças, dentre elas, especialmente por causa da diferença de idade entre ela, de 53 anos, e Daniel, de 40. O assunto entrou em voga durante um episódio apresentado pelo nutricionista.

No bate-papo, a famosa contou que no começo não foi fácil, e que precisou enfrentar opiniões contrárias quanto às idades.

"A gente já se conheceu quebrando um monte de barreiras. Eu mais velha, cantora famosa, ele estudante, mais novo... tudo parecia apontar para o lado contrário”, contou a artista. Ela disse ainda que, apesar disso, Daniel sempre demonstrou maturidade: “Eu digo que ele é o velho da história. Ele é a experiência da tribo", disse.

Conforme Ivete, a pressão externa chegou a fazer o casal duvidar se o relacionamento teria prosseguimento.

"A gente se perguntava: será que vai dar certo? Porque tudo ao redor dizia que não", desabafou ela.

No entanto, ela reiterou que nenhum desses comentários tinha qualquer alusão com a realidade, partindo do princípio que ambos estavam vivendo algo totalmente diferente do imaginário popular.

"As coisas podem dar certo ou não, mas não por causa desses rótulos que as pessoas colocam", frisou.

Indireta a Shawn Mendes

Dias após a visita de Shawn Mendes a Salvador (BA), uma publicidade protagonizada por Daniel Cady gerou burburinhos entre seguidores.

No vídeo, o profissional fala sobre a hospitalidade baiana e a permanência prolongada dos turistas. A fala levou parte do público a interpretar o conteúdo como possível indireta ao cantor, que havia passado dias hospedado na casa da família.

"Todo mundo sabe que o brasileiro é o povo mais hospitaleiro do mundo. E lá em casa a gente não é diferente não, viu?", comentou Daniel no vídeo.

O comunicado

Em post conjunto nas redes sociais, a cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady falaram sobre o término. Confira logo abaixo, na íntegra:

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós.

Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor; seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito neste momento e pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível.

Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finalizou o comunicado.