Reprodução/Internet Dudu Camargo se emocionou ao lembrar de Silvio Santos em conversa no reality;

Durante uma conversa com Walério no quarto da sede de A Fazenda 17, Dudu Camargo se emocionou ao relembrar sua relação com Silvio Santos (1930-2024). O ex-apresentador do SBT falou sobre o apoio que recebeu do dono da emissora e exaltou os resultados obtidos durante o período em que esteve no canal da família Abravanel.

“Eu tive um homem que me defendeu muito, e defendeu o que era certo. O Silvio foi um leão. E eu fiz por merecer gerando bons resultados. Enquanto eu viver vou honrá-lo”, afirmou, visivelmente emocionado.

Ao ouvir o relato, Walério respondeu com uma lembrança pessoal e disse ter vivido situação semelhante ao lado de Elke Maravilha, com quem trabalhou. “É isso, a Elke [Maravilha] foi essa mulher para mim, ela me deu todo empoderamento. Você sabe, você é e será sempre”, comentou Walério.

Dudu Camargo não pode falar do SBT

Apesar de ter citado Silvio Santos, Dudu Camargo está proibido de fazer críticas ao SBT durante sua participação em A Fazenda 17. O motivo é um acordo extrajudicial firmado após sua demissão em junho de 2023. Mesmo com contrato vigente até o fim daquele ano, ele foi desligado antes do prazo e poderia acionar judicialmente a emissora.

Segundo a Folha de S.Paulo, para evitar um processo mais amplo, o SBT propôs o pagamento de R$ 590 mil, valor inferior à multa contratual de R$ 700 mil prevista em caso de rescisão antecipada. O pagamento foi acertado em 24 parcelas mensais e o acordo foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).