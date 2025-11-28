Reprodução/SBT Patrícia Abravanel durante sua atração no SBT

O expediente terminou mais cedo para os funcionários do SBT na última quinta-feira (27). O canal decidiu dispensar os colaboradores uma hora antes do horário habitual de saída devido à falta de água que atingiu o CDT (Centro de Televisão) da Anhanguera, sede da emissora em Osasco, na Grande São Paulo.

A liberação foi concedida aos profissionais que não estavam em gravação ou em atividades consideradas urgentes. Diversos colaboradores trabalham diariamente no canal, tanto na área técnica quanto no jornalismo e no entretenimento. De acordo com um comunicado interno, a interrupção ocorreu devido à "impossibilidade de abastecimento de água".

O comunicado do canal também ressaltou que os colaboradores administrativos foram liberados e que as horas pendentes serão abonadas. Assim, todos os funcionários que não estavam envolvidos em atividades emergenciais foram dispensados.





A emissora da família Abravanel ainda recomendou que seus funcionários levassem seus notebooks para acompanharem eventuais desdobramentos do imbróglio. A normalização do abastecimento de água no canal está prevista para ocorrer ao longo desta sexta-feira (28). As informações são do jornalista Flávio Ricco.

O Centro de Televisão da Anhanguera é a sede do SBT e o principal polo de criação da emissora. Localizado em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, possui fácil acesso pela Rodovia Anhanguera.

É o terceiro maior complexo de televisão da América Latina, atrás apenas dos Estúdios Globo (Projac) e dos estúdios da TV Record. Inaugurado em 1998, o local reuniu todas as produções do SBT, antes espalhadas por diversos endereços na cidade de São Paulo.

Sobre o SBT

Fundado em 19 de agosto de 1981 por Silvio Santos, o canal surgiu a partir de uma concorrência pública realizada pelo Governo Federal para a criação de novas emissoras, após a cassação de algumas concessões da extinta Rede Tupi.

Ao longo do tempo, o canal consolidou sua presença junto ao público brasileiro com programas populares como Domingo Legal, Programa Silvio Santos, Casa dos Artistas, além de novelas infantis e produções mexicanas. Atualmente, o SBT disputa o segundo lugar em audiência com a TV Record.

Após a morte do apresentador Silvio Santos, em 2024, Daniela Beyruti Abravanel assumiu a presidência do canal, e Patricia Abravanel consolidou-se à frente do Programa Silvio Santos aos domingos.