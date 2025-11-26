Reprodução/Internet Creo Kellab agride Fabiano e é expulso do reality da Record

A Record expulsou Creo Kellab de A Fazenda 17 após o participante agredir Fabiano durante uma dinâmica realizada ao vivo nesta terça-feira (25). O ator acertou a cabeça do colega e foi comunicado da decisão de sua retirada logo após o encerramento oficial do programa. A emissora precisou retomar a transmissão para informar ao público que o peão estava fora da disputa.

Segundo o regulamento do reality rural, atos de violência física resultam em expulsão imediata. A produção analisou o episódio antes de anunciar a decisão. A agressão ocorreu durante uma atividade entre os participantes e repercutiu negativamente nas redes sociais ainda durante a exibição da dinâmica. Fabiano foi atingido na cabeça, mas passa bem e segue na competição.

Na semana passada,já havia protagonizado outro momento delicado dentro do programa. Na quinta-feira (20), ele foi informado de que sua mãe, dona Iracy, precisaria passar por uma cirurgia e estava internada com um quadro que inspira cuidados. A direção do reality ofereceu a possibilidade de saída voluntária, mas o ator optou por continuar no jogo.

“A luta agora não é só um jogo”, disse Creo ao recusar a proposta. Ele deixou a consulta com a psicóloga visivelmente abalado, mas retornou à sede para seguir no confinamento. O programa permite a comunicação com os participantes em casos de emergência envolvendo familiares diretos, como é previsto no manual de conduta do reality.