Reprodução/Internet Gracyanne Barbosa e Belo estão oficialmente divorciados desde 2024

Gracyanne Barbosa confirmou nesta quinta-feira (20) que está oficialmente divorciada de Belo. O processo de separação foi iniciado em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento. A musa fitness afirmou, em declaração à revista Quem, que o término se deu de forma pacífica e respeitosa.

“Foram muitos anos de amor, parceria e construção de uma história linda. Hoje seguimos caminhos diferentes, mas levo comigo respeito, gratidão e tudo o que vivemos”, afirmou. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o pedido de divórcio partiu dee foi aceito por Belo sem partilha de bens.

Relacionamento duradouro

A decisão foi homologada sem disputas judiciais, e ambas as partes concordaram com os termos definidos. Apesar do fim da união,destacou que o carinho permanece: “Torço pela felicidade do Belo e pela minha também. É um ciclo que se encerra com paz no coração”, declarou.

O relacionamento começou em 2007, quando Belo ainda cumpria pena em regime semiaberto. A oficialização do casamento aconteceu em 18 de maio de 2012, em uma cerimônia realizada na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O evento contou com bênção do padre Marcelo Rossi e grande cobertura da imprensa.



Desde o término, Gracyanne Barbosa não assumiu novos relacionamentos publicamente. Já Belo namora a influenciadora Rayane Figliuzzi, que atualmente está confinada no reality A Fazenda.