Reprodução/ SBT/ Guilherme Girardi - www.guilhermegirardi.com.br Silvio Santos foi dono da mansão por vários anos

Uma das propriedades que foi de Silvio Santos estava à venda por aproximadamente R$ 4 milhões. Trata-se de uma casa de verão localizada em Mairiporã, em São Paulo.

O imóvel foi construído na década de 1970 e ficou por vários anos sob posse da família Abravanel. Após passar um período abandonada, a propriedade foi reformada por um novo dono, que vendeu a casa de luxo.





Com 670 m², está situada em um terreno de 6.000 m² e é envolta pela Mata Atlântica. A propriedade fica integrada à paisagem da Represa da Cantareira e inclui um amplo deck voltado para a água.

Entre os recursos estruturais estão: marcenaria completa, sistema de aquecimento a gás, poço artesiano e uma casa destinada ao caseiro.

No interior, a residência reúne uma cozinha em estilo aberto, piso de madeira maciça, lareira na área de convivência, três suítes, sendo a principal equipada com banheira, além de hidromassagem e uma piscina.

O imóvel ainda dispõe de sala de jantar, sala de TV, varanda, ambiente preparado para home office, lavabo e espaço reservado para adega. O anúncio também menciona uma casa para hóspedes, spa e ofurô.

Segundo o corretor Guilherme Girardi nas redes sociais, a reforma recente renovou o layout, modernizou o visual e atualizou os acabamentos de toda a construção.

"A casa foi construída na década de 70, com projeto modernista, e pertenceu à família Abravanel. Há poucos anos, foi adquirida diretamente de Silvio Santos por um novo proprietário e reformada/repaginada pelo escritório GAS arquitetura", explicou.

