Foto: Victor Pollak/ Globo Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes como Joélly, Gerluce e Lígia em "Três Graças"

Escrita por Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, "Três Graças" completa a primeira semana de exibição neste sábado (25), com temas sociais, vilões carismáticos e um trio de heroínas passando por vários percalços ao longo da narrativa. Hoje, o iG gente lista cinco destaques dos primeiros capítulos:



Crueldades

Foto: Globo "Três Graças": Santiago (Murilo) e Arminda (Grazi Massafera)





Grazi Massafera e Murilo Benício se destacam como os antagonistas do folhetim, dirigido por Luiz Henrique Rios. Responsáveis pelos algozes Arminda e Santiago Ferrete, os dois lideram um esquema de medicação falsas e transitam do humor à insanidade.





As principais vítimas são os moradores de chacrinha, bairro fictício ambientado em São Paulo, onde o enredo se passa. Tudo muda quando Lígia (Dira Paes) quase morre por conta dessa esquema. Gerluce (Sophie Charlotte) fará de tudo para proteger a matriarca.

De cantor a ator

Foto: Globo Belo como Misael em "Três Graças"





A estreia de Belo em novelas também foi um dos pontos altos da primeira semana da novela. Na pele de Misael, um homem que perde a mulher por conta da falsificação cometida por Arminda e Santiago, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato e enfrentou arcos dramáticos logo nas cenas iniciais.

Temas sociais

Foto: Globo/Estevam Avellar Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes em "Três Graças"





A gravidez na adolescência, uma das problemáticas do Brasil contemporâneo, é a espinha dorsal da história. Antes de chegar à maturidade, Lígia teve a filha Gerluce e não contou com o apoio do patriarca, Joaquim (Marcos Palmeira), para ajudá-la na criação da primogênita.

A mocinha defendida por Sophie também engravidou na juventude e agora vê a herdeira, Joélly (Alana Cabral), de apenas 15 anos na ficção, enfrentar o mesmo destino que assola as três Marias das Graças.

Novos rostos e dramas

Reprodução/redes sociais Fernanda Vasconcellos em novo visual





Vários personagens devem aparecer nos próximos capítulos. O elenco conta ainda com Miguel Falabella, Samuel de Assis, Eduardo Moscovis, Daphne Bozaski, Juliana Alves, Barbara Reis, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos, entre outros.