Reprodução/DiaTV/Instagram/@tata Boo e Tata Estaniecki

Boo Unzeta falou pela primeira vez sobre sua saída do PodDelas. Durante uma conversa com a Blogueirinha, na última segunda-feira (24), a influenciadora contou que não decidiu deixar o projeto por conta própria e ainda falou sobre o fim da amizade com Tata Estaniecki.

"Acho que eles quiseram reformular o programa, a dinâmica e tudo", disse. Em seguida, Boo reiterou: "A empresa tomou a decisão de não renovar o meu contrato".

Boo revelou que ficou bastante frustrada ao receber a notícia da não renovação. A influenciadora contou que acompanhou as mudanças no formato, mas não teve a oportunidade de permanecer após a reestruturação.





Amizade com Tata Estaniecki

A relação com Tata, amiga de longa data e parceira de bancada, também entrou na conversa. A Blogueirinha perguntou se o novo formato da atração teria motivado sua saída, mas Boo foi incisiva: "Não tem mais amizade. Não tava se encaminhando para isso [para acabar a amizade]. A gente não tem nenhuma. Se a gente estiver num ambiente assim, vamos cumprimentar, ser educada, sim, mas amizade não tem. Fiquei chateada, mas tudo bem", pontuou.

Boo ainda reforçou que ficou muito chateada com a forma como tudo ocorreu e que a distância entre as duas é definitiva.