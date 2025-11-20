Reprodução/Internet Globo, SBT e Cazé TV disputam a Libertadores na TV aberta

A Conmebol abriu nesta semana a segunda rodada de propostas para a licitação dos direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana no ciclo 2027 a 2030. As empresas interessadas têm até quinta-feira (20) para enviar novas ofertas. A concorrência ficou mais acirrada com a entrada da Cazé TV na disputa, ao lado de Globo e SBT, segundo informou o jornal O Estado de S. Paulo.

Na TV aberta, os três grupos apresentaram propostas para transmitir partidas da Libertadores, incluindo a final em jogo único, e também jogos da Sul-Americana. Atualmente, atransmite a Libertadores nesse formato, enquanto o SBT detém os direitos da Sul-Americana. A Cazé TV, que hoje exibe apenas os melhores momentos, ficará sem esses direitos a partir de 2027 e tenta ampliar sua atuação.

No campo da TV fechada, dois pacotes distintos estão sendo disputados para cada torneio. ESPN (Disney), SporTV (Globo) e Paramount são os principais interessados. Esses pacotes variam em número de jogos, prioridade de escolha e direito de exibição da final. No modelo atual, a ESPN detém o pacote 1 da Libertadores e a Paramount, o pacote 2.

Globo desponta como favorita

Para o novo ciclo, a Paramount poderá exibir a final da Libertadores ao vivo, algo que o contrato atual não permite. Os pacotes incluem ainda a Recopa Sul-Americana. Já os direitos de highlights terão um tempo de delay maior: passarão de três para sete minutos a partir de 2027.

O Estadão aponta que a Globo surge como favorito tanto na TV aberta quanto na paga, com o SporTV. Fora da Libertadores na TV por assinatura desde 2020, a emissora tenta recuperar o controle total das transmissões. Sua estrutura comercial e rede de afiliadas são vistos como pontos fortes diante da concorrência.

A Conmebol projeta arrecadar mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) com os direitos de transmissão para todos os mercados da América do Sul. A expectativa é que só o pacote da TV aberta da Libertadores no Brasil possa dobrar de valor em relação ao ciclo atual, que se encerra em 2026.