Celso Portiolli fez uma homenagem a Silvio Santos (1930-2024) no dia que a morte do fundador do SBT completou um ano. Durante o Domingo Legal, o apresentador contou sobre a saudade que sente do amigo. "Até hoje não caiu a ficha" , disse.

Durante a atração ao vivo (17), Portiolli conversava com MC Créu quando explicou o motivo da emissora ter colocado a imagem de coração enfaixado na tela.





"Você sabe que hoje é um dia, inclusive, está um coraçãozinho aqui na tela. Hoje faz um ano da perda do nosso patrão, um dia que estou também bastante emocionado" , disse ele.

"Mandaram um vídeo e fiquei emocionando. É um dia muito especial para a gente! Todos nós sentimos muita falta do nosso pai profissional, tenho uma saudade gigantesca dele, até hoje a ficha não caiu" .

Tiago Abravanel fala sobre morte do avô

Tiago Abravane l , contou como lida com o luto após a morte de Silvio Santos, seu avô. O ator e apresentador conta, também, como sua mãe, Cintia Abravanel, lidou com a morte do pai.

"O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias. Cada um vive o processo de uma maneira diferente. É muito louco, porque às vezes me cai a ficha de que ele não está mais aqui. Como a nossa vida não era tão próxima e não vivia todo dia junto, às vezes, esqueço que ele não está mais aqui. Me dá um bug na cabeça. Ao mesmo tempo, a energia e o que ele construiu durante toda a vida são tão presentes" , contou.

O artista falou como sua mãe, Cintia Abravanel, lidou com o luto ao perder o patriarca.

"Minha mãe, que era muito mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Eu fiquei impressionado. Quando a gente falava sobre, eu pensava: 'O dia que meu avô partir, vai ser difícil para minha mãe'. Claro que não foi fácil, mas a maneira como ela lidou e tem lidado com isso, eu tiro o chapéu. Ela é muito forte e muito resiliente. Sou muito orgulhoso da mãe que eu tenho e de ver a força dela. Obviamente que tem lembranças, tem saudade, mas a maneira como ela respeitou a passagem foi muito bonita" , disse ao site da Quem.