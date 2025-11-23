Instagram Felipe Folgosi

O ator Felipe Folgosi criticou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro neste sábado (22) e publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que o Brasil vive um “sistema anticristão”. O artista fez a comparação entre a decisão do STF e a crucificação de Jesus Cristo.

O vídeo foi divulgado no Instagram de Folgosi, onde o ator comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele apareceu com os olhos marejados e disse que a prisão do ex-presidente representa “perseguição ao cristianismo”.

No registro, Folgosi relatou que a vigília convocada por apoiadores de Bolsonaro motivou críticas e reforçou uma visão de intolerância religiosa. “Pessoal, vigília de oração no Brasil é motivo de prisão. Isso deixa clara a perseguição ao cristianismo, como a gente vive num sistema ‘anticristão’”, afirmou o ator durante a gravação.

Ele então comparou a prisão preventiva ao episódio bíblico da crucificação. “Mas é o seguinte: há dois mil anos atrás, prenderam Jesus num julgamento fabricado, sem provas, com acusações falsas. E o inimigo achava que ia vencer, mas ele não sabia que prendendo Jesus, condenando ele à morte, ele estava assinando sua própria derrota, porque Jesus ressuscitou, venceu o mal e hoje ele é vivo.”

O ator encerrou o depoimento ao ler um versículo da Bíblia e pediu orações pelo ex-presidente. “Então pessoal, vamos orar, mais do que nunca estão querendo proibir vigília de oração, perseguir a igreja”, completou.

A manifestação ocorreu horas após a informação de que a tornozeleira de Bolsonaro apresentava sinais de queimadura. O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica informou ao STF que o equipamento tinha marcas compatíveis com tentativa de abertura.

Segundo agentes de escolta, Bolsonaro primeiro afirmou ter batido a tornozeleira na escada. Após questionamentos, admitiu uso de ferro de solda para abrir o dispositivo. O equipamento foi substituído ainda na madrugada deste sábado (22).

A prisão preventiva ocorreu durante a manhã, após a Polícia Federal apontar risco à ordem pública. A PF mencionou também a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde o ex-presidente cumpre medidas judiciais.