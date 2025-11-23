MC Brinquedo, de 24 anos, foi detido na madrugada deste domingo (23) após uma perseguição policial de seis quilômetros na zona sul de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana informou que o funkeiro pilotava uma motocicleta sem placa pela Avenida Maria Coelho Aguiar e ignorou a ordem de parada, o que motivou a ação.
Segundo o SBT, que exibiu imagens da abordagem e detalhou etapas da perseguição, funkeiro foi encaminhado para atendimento médico antes de prestar esclarecimentos na delegacia.
Ao iG Gente, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a ocorrência. "Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na madrugada deste domingo (23), na Avenida Guido Caloi, Jardim São Luís, zona sul da capital. O caso foi registrado como desobediência no 11º DP (Santo Amaro), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)", diz a nota.
A GCM afirma que agentes em patrulhamento identificaram a moto sem identificação e iniciaram o acompanhamento. A perseguição avançou até a Avenida Guido Caloi, onde o artista perdeu o controle do veículo e caiu. Ele sofreu escoriações e foi atendido na UPA Santo Amaro.
Ainda de acordo com um agente, MC Brinquedo afirmou que fugiu por medo, já que não possui habilitação para conduzir motocicletas. A moto está registrada em nome de uma empresa. Após receber alta médica, ele foi levado ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
A polícia registrou o caso como direção irregular e desobediência. O termo circunstanciado foi encaminhado para análise do Ministério Público, que deve definir próximos passos.