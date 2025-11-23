Instagram Detenção de MC Brinquedo após perseguição policial em SP

MC Brinquedo, de 24 anos, foi detido na madrugada deste domingo (23) após uma perseguição policial de seis quilômetros na zona sul de São Paulo. A Guarda Civil Metropolitana informou que o funkeiro pilotava uma motocicleta sem placa pela Avenida Maria Coelho Aguiar e ignorou a ordem de parada, o que motivou a ação.

Segundo o SBT, que exibiu imagens da abordagem e detalhou etapas da perseguição, funkeiro foi encaminhado para atendimento médico antes de prestar esclarecimentos na delegacia.

Ao iG Gente, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a ocorrência. "Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na madrugada deste domingo (23), na Avenida Guido Caloi, Jardim São Luís, zona sul da capital. O caso foi registrado como desobediência no 11º DP (Santo Amaro), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)", diz a nota.

A GCM afirma que agentes em patrulhamento identificaram a moto sem identificação e iniciaram o acompanhamento. A perseguição avançou até a Avenida Guido Caloi, onde o artista perdeu o controle do veículo e caiu. Ele sofreu escoriações e foi atendido na UPA Santo Amaro.

Ainda de acordo com um agente, MC Brinquedo afirmou que fugiu por medo, já que não possui habilitação para conduzir motocicletas. A moto está registrada em nome de uma empresa. Após receber alta médica, ele foi levado ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

A polícia registrou o caso como direção irregular e desobediência. O termo circunstanciado foi encaminhado para análise do Ministério Público, que deve definir próximos passos.