Instagram MC Binn rebate cobrança sobre fotos sem camisa

MC Binn, 32 anos, respondeu neste domingo (23) à cobrança de um seguidor sobre a ausência de fotos sem camisa e explicou que ainda não exibe registros assim porque “o percentual de gordura na barriga é maior”.

O cantor e ex-BBB afirma que intensificou treinos e alimentação desde fevereiro, período em que eliminou 22 quilos, e garantiu que a mudança física seguirá em 2026.

Em postagem nas redes sociais, o funkeiro foi objetivo ao comentar a crítica recebida. Em resposta pública, afirmou: "Mano, porque eu sou gordo. Percentual de gordura na barriga é maior, mas em 2026 isso muda".

O cantor intensificou cuidados com o corpo ao longo do ano e passou a seguir acompanhamento alimentar mais rígido. A nova rotina inclui musculação frequente e maior disciplina nos horários de descanso e treinos.

Além da academia, MC Binn adotou o futevôlei como atividade complementar. A prática se tornou parte fixa dos exercícios semanais e ajudou na aceleração da perda de peso entre fevereiro e outubro, segundo o próprio artista.

O ex-participante do BBB 24 disse que a evolução física ocorre de forma gradual. A meta, segundo ele, é alcançar um percentual de gordura menor até o início de 2026, quando pretende exibir novos resultados nas redes.