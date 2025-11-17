Reprodução/TV Globo Claudia Leitte no Caldeirão

Marcos Mion e Claudia Leitte têm algo em comum: ambos evitam usar banheiros públicos. O apresentador e a cantora falaram sobre o motivo inusitado que acaba atrapalhando na hora de fazer o "número dois" em locais públicos. A revelação ocorreu durante o Caldeirão no último sábado (15).

Durante a participação da cantora no programa, Mion fez uma observação:

"Ô, Claudia, eu vi você falando numa entrevista uma coisa com a qual me identifiquei, acho que todo artista se identifica. Você disse que não vai ao banheiro fora de casa. Eu me identifiquei", comentou ele, fazendo a artista rir e concordar com a situação.

Em seguida, o apresentador explicou o motivo:

"Artista tem que botar na cabeça que não vai. Sabe por quê, gente? Uma coisa é você ser anônimo e estar num avião, por exemplo, ou em algum lugar em que sabe que alguém vai entrar logo na sequência, e é um espaço pequeno", disse.





"Se você é anônimo, o máximo que pode acontecer é o cara sair e falar: 'Vish, Maria, o cara tava podre'. E beleza, acabou. Agora, se entra depois de mim, o cara volta para o lugar e fala: 'Mano, o Marcos Mion decapitou um gambá no banheiro'. Aí vira fofoca. Quando eu vejo, isso já foi parar na rede social e eu viro o cara que decapita gambás", brincou ele.

Claudia Leitte também compartilhou um episódio recente:

"Hoje de manhã, no aeroporto, eu fui fazer xixi. Daqui a pouco, entrou uma pessoa e fez um barulhinho. Você já faz um xixi calculado", disse ela. Mion respondeu, rindo: "Faz levinho, para ninguém falar: 'Olha, cara, que cachoeira'."

Logo depois, a produção do Caldeirão exibiu uma imagem de Claudia Leitte gerada por IA, mostrando-a com dor de barriga e cercada por vários banheiros químicos.

"Tem alguns sacos. O famoso aéreo, a posição Spiderman", comentou Claudia no mesmo momento. "Eu pensei uma bobagem, gente. É só soltar o Largadinho", finalizou Mion, fazendo referência à música da artista.