A cantora Claudia Leitte chamou a atenção de parte dos fãs ao compartilhar um texto, nos stories do Instagram, em que aponta para um possível boicote sofrido pela artista no Carnaval de 2024.



Com a chamada de "o êxito incomoda", o texto fala em um efeito manada para minar as apresentações de Claudia Leitte, principalmente no Carnaval de Salvador. "O OVER DELIVERY promovido pela artista, que já provou sua qualidade de estrela ao longo desses 20 anos de carreira, criou um efeito manada para tentar ofuscar as conquistas. Marketing Negativo patrocinado, ou não, em nada adiantou. Uma história construída com base no respeito, fidelidade com seu público e muita fé para suportar as adversidades, isso torna as conquistas da artista ainda mais plausíveis e admiráveis", diz parte do texto.

"Como apagar um brilho de quem foi luz e surpreendeu positivamente numa das festas mais populares do país? Impossível. Só resta aceitar o êxito e reconhecer que ela brilhou no Carnaval sem fazer esforço e sem ficar submissa ao circuito midiático que nem sempre lhe foi favorável", completa o texto.





Nos stories, Claudia Leitte compartilhou a publicação e aproveitou para contar aos fãs que estava refletindo do caso. "Compartilhando reflexões", disse.