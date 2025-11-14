Tv Brasil/X Humorista quebra silêncio após polêmica com Claudia Leitte

Claudia Leitte virou assunto nas redes após reação inesperada de convidados do “Sem Censura”, exibido nesta semana, quando Cissa Guimarães anunciou a presença da cantora no próximo programa. O vídeo viralizou nesta quinta-feira (13).

O episódio ganhou novos desdobramentos após Fernando Pedrosa comentar o caso em vídeo publicado nas redes. O humorista relatou o que viveu no estúdio e detalhou o momento que provocou a expressão que circulou na internet.

A polêmica começou quando Lorelay Fox e Fernando Pedrosa trocaram olhares ao ouvir o anúncio de Cissa Guimarães.

Fernando Pedrosa afirmou que o clima do estúdio era leve até o anúncio de Cissa. Ele explicou que participou de uma edição especial que celebrou 40 anos do programa e revelou ter ficado nervoso durante as entrevistas.

O influenciador contou que tentou evitar reação ao ouvir o nome da cantora, mas não conseguiu. Ele declarou: “Eu pensei: 'Ai, que alívio, que vida boa. Nada pode dar errado'.E aí a Cissa Guimarães apresentou a convidada do próximo programa, Cláudia Leitte. E na hora, eu não sei o que aconteceu. Que eu pensei eu pensei assim, ó: 'Não reaja, não reaja, não reaja, não reaja, não reaja'.Vocês viram a minha cara?"

Pedrosa relatou que percebeu o próprio desconforto no instante em que virou o rosto e encontrou o olhar de Lorelay. Ele descreveu o gesto como um momento de “telepatia homossexual”.

O criador de conteúdo disse que a repercussão foi imediata e que recebeu mensagens positivas e negativas. Segundo ele, “eu recebi hate de todos os fãs da Cláudia Leite. Foram oito mensagens. Duas por fã”.

Pedrosa justificou o incômodo pela lembrança de uma fala antiga da cantora. “Ela falou que ela não queria ter um filho gay, ela queria ter um filho macho. E eu lembro de ver isso bem na época que eu tava lidando com questões de homofobia dentro da minha família. Então, me doeu demais, assim, me doeu, me dói ainda, óbvio, sempre dói, a gente dói por o resto da vida, né? Psicóloga sabe. A gente só aprende a reagir. E eu fiquei pensando, essa mulher não quer ter um filho gay, né?"

O influenciador criticou fãs que, segundo ele, “passam pano” para episódios envolvendo Claudia Leitte, mas atacaram sua expressão facial no programa. Ele classificou o episódio como desproporcional.

Pedrosa relatou surpresa ao acordar e descobrir que o momento havia viralizado. Ele disse que se assustou ao ver o próprio nome “em todos os sites de fofoca” e brincou: “Eu fui dormir Michelle, acordei Bolsonaro”.

O influenciador finalizou o vídeo com pedido de desculpas à cantora. Ele afirmou: “Eu queria pedir desculpa a essa loira maravilhosa, esse ícone da cultura brasileira… Desculpa Cissa Guimarães por ter cagado com o teu programa”.

Repercussão do vídeo

Fãs de Claudia Leitte criticaram os dois participantes. Usuários afirmaram que a atitude foi desrespeitosa no encerramento de um programa ao vivo e levaram reclamações para as contas oficiais dos influenciadores.

Lorelay Fox se manifestou primeiro e confirmou que não gosta da cantora. A influenciadora classificou o momento como espontâneo e afirmou: “O momento foi espontâneo, agora tem um monte de fã da Claudia Leitte defendendo ela horrores, defendendo ela na minha DM. Está tudo bem se você é uma gay que gosta dela, ela não gosta de você e tá tudo bem”.