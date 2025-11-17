Reprodução/TV Globo Richarlyson deixa a Dança dos Famosos

Richarlyson deixou a Dança dos Famosos no Domingão com Huck do último domingo (16). Bastante emocionado, o ex-jogador fez questão de agradecer a oportunidade de participar da atração, além de elogiar a professora Monique Santos. "Muito obrigado a vocês, estou muito feliz", pontuou.

A bancada do júri nesta edição contou com a presença de I vete Sangalo como jurada artística. Neste dia, as duplas se apresentaram com a dança cigana.

Além de Richarlyson e Monique, mais cinco casais fizeram suas apresentações: Silvero Pereira e Thais Sousa, Alvaro e Mariana Torres, Manu Bahtidão e Heron Leal, David Junior e Jaque Paraense, e Wanessa Camargo e Diego Basílio.





Com todas as apresentações feitas, Luciano Huck exibiu na tela do Domingão o resultado das somas dos jurados, do público de casa e da plateia. Silvero e Thais ficaram em primeiro lugar, seguidos por Wanessa e Diego; Manu Bahtidão e Heron; David Junior e Jaque; Alvaro e Mariana; e, por último, Richarlyson e Monique.

Ao anunciar a saída do ex-jogador, Luciano Huck fez um agradecimento especial . "Obrigado, foi um privilégio ter você, Monique, na Dança. E você, Richarlyson, foi um prazer te conhecer melhor", disse o apresentador.

"Eu é que tenho que agradecer pelo convite. É muito significativo estar aqui representando tanta coisa. Essa mulher tirou tanta coisa de mim que eu não sabia que tinha, me fez dançar tanta coisa. Muito obrigado a vocês, estou muito feliz", reforçou o ex-jogador.