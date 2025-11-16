Reprodução/Internet Alexandre Pires chorou ao lembrar da infância em Goiatuba

O Viver Sertanejo deste domingo (16) exibiu a segunda parte do encontro entre a dupla Luiz Cláudio & Giuliano e Alexandre Pires, que dividem o projeto Pagonejo Bão. Durante a conversa conduzida por Daniel, o cantor relembrou sua infância em Goiatuba, no interior de Goiás, e se emocionou ao falar sobre as dificuldades vividas com a família antes da fama.

contou que morava com os pais e os irmãos em uma casa simples em um bairro modesto. Segundo ele, havia momentos em que a família tinha apenas uma refeição por dia. “O Fernando, às vezes, cozinhava, naquela idade. E os meus pais no mundo, trabalhando”, relatou o artista, visivelmente comovido. Ele também lembrou do pé de laranja-da-terra no quintal e do irmão caçula, João, que teve feridas na boca por consumir a fruta em excesso.

Sertanejo surgiu na infância do artista

Em um dos momentos mais emocionantes,recordou que o irmão Fernando chegou a pedir um bolo em uma padaria por não aguentar mais a fome. “Foi uma fase difícil, mas uma fase bonita, porque nós superamos aquela fase juntos”, destacou, às lágrimas.

Foi durante esse período de dificuldades que a música sertaneja entrou na vida de Alexandre Pires. O cantor contou que frequentava uma praça de Goiatuba, onde um amigo do pai tocava teclado. “Eu ouvia muito esse repertório de João Mineiro & Marciano, José Rico, Chico Rey & Paraná”, disse.