Reprodução/Instagram/@@cristian.cravinhos Cristian Cravinhos perde processo para plataformas de streaming

Cristian Cravinhos, um dos assassinos dos pais de Suzane von Richthofen, foi condenado a pagar o valor de R$ 50 mil às plataformas de streaming. No entanto, o criminoso não fará o pagamento, ao receber o benefício da justiça gratuita.

Ele havia acionado a Justiça em 2020 contra a Netflix, a Amazon e a Medialand Produções, alegando uso indevido de sua imagem, além de danos morais. Cristian abriu o processo após o uso de 12 fotos suas em um episódio sobre o crime na série Investigação Criminal, produzida pela Medialand e atualmente disponível nos catálogos das plataformas digitais.

Na ação, ele pedia uma indenização e exigia que o conteúdo fosse retirado do ar até o fim do processo. No entanto, a defesa das empresas alegou que as imagens são públicas e que o material foi obtido por meio de reportagens jornalísticas, além de ter sido cedido pela Polícia Civil de São Paulo. Assim, nenhuma das três empresas precisaria de autorização dos criminosos retratados para produzir as séries. As informações são do Metrópoles.





Cristian perdeu o processo

O juiz Luiz Gustavo Esteves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu vitória às plataformas após constatar que não houve violação do direito de imagem. O criminoso, que cumpre pena em regime aberto, foi condenado a pagar R$ 50 mil para cobrir as custas do processo, os honorários das empresas e as despesas judiciais. No entanto, conseguiu escapar da dívida ao receber o benefício da justiça gratuita.

Vale ressaltar que o processo não tem relação com a atual série da Prime Video, Tremembé, que retrata o convívio dos maiores criminosos do Brasil no chamado "presídio dos célebres".