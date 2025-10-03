Reprodução/Instagram Viviane Araújo

Viviane Araujo, de 50 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para responder críticas ao envelhecimento. A atriz e rainha de bateria do Salgueiro publicou um vídeo após receber comentários etaristas na quinta-feira (2).

Entre as mensagens estavam frases como " Envelhecer é normal, mas se repuxar desse jeito dá agonia de ver " e " Como ela está acabada, coitada, e é nova ainda ".

No vídeo publicado no Instagram, Viviane aproveitou o espaço para refletir sobre a forma como encara o tempo e o preconceito. " Talvez você não esteja preparada para o que eu vou dizer, mas envelhecer não me assusta ", declarou.

A artista explicou que os comentários surgiram após a divulgação de uma maquiagem simples.

" Ontem eu postei um vídeo simples de uma maquiagem que eu faço no meu dia a dia e entre tantos comentários muitos falaram sobre envelhecimento ", disse.

Viviane rebateu os haters com uma mensagem de autoestima. " É óbvio que a idade chega para todas nós, mas não é o espelho que nos define e sim o olhar e o comportamento que escolhemos ter diante da vida. Envelhecer para mim é um curso natural da existência, não é um peso, é uma travessia ", afirmou.

Ela afirmou que ficou surpresa com a origem dos comentários. " Mas o que mais me impressiona é que 95% desses comentários vem de mulheres, mulheres que vão envelhecer, mulheres que às vezes até se cuidam, cuidam do corpo, mas esquecem de cuidar do principal, a cabeça ", declarou.

A atriz explicou a importância do equilíbrio. " Eu cuido do meu corpo, da minha alimentação, mas acima de tudo eu cuido do que é mais importante, que é da minha mente e do meu espírito. Mas isso não significa que eu não faça procedimentos, que um dia eu não possa fazer uma plástica. Se eu achar que eu devo fazer, eu vou fazer, sim, mas eu vou encarar com a mesma leveza que eu encaro todas as fases da minha vida ".

Viviane também falou sobre vitalidade e rotina. " O dia que a idade pesar, provavelmente vai ser o dia que eu perceber que eu não tenho mais fôlego para brincar com meu filho, energia para encarar horas dentro de um set de gravação ou até mesmo resistência para sambar até o amanhecer ", disse.

No final, a artista disse: " Até lá, eu sigo plena. E como dizem vocês jovens, eu estou vivona e vivendo. Um beijo para todos vocês ".