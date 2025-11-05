Reprodução/Globo Três Graças ficou atrás do SP2, Dona de Mim e Jornal Nacional

Três Graças ainda não caiu no gosto dos telespectadores: elogiada por uma bolha nas redes sociais e por parte da crítica especializada, a novela de Aguinaldo Silva está com uma performance de audiência decepcionante em suas primeiras de exibição.

Apesar de ter mais público que Vale Tudo no mesmo período comparativo, vale lembrar que o folhetim de Manuela Dias teve a terceira pior performance da história da faixa horária, a trama corriqueiramente fica fora do pódio dos programas mais assistidos do dia, empilhando derrotas para o Jornal Nacional, Dona de Mim e SP2.

Sinal de alerta

Foi o que aconteceu, mais uma vez, na noite desta terça-feira (4). Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam quefoi apenas a quarta maior audiência da televisão na principal metrópole do país, com 21,9 pontos de média.

A atração mais assistida do dia foi o Jornal Nacional, com 24,6 pontos de média, seguida pelos 23,1 de Dona de Mim e por 22,3 do SP2, no entanto, é importante dizer que a novela das 21h foi ao ar na faixa com menos TVs ligadas dos quatro programas citados.