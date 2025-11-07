Reprodução/Instagram/@cariuchaoficial Cariúcha recebe oportunidade de ouro no SBT

Cariúcha comandará um novo projeto no SBT em 2026. A apresentadora do Fofocalizando foi escolhida para comandar o próximo "SBT Folia". O nome da famosa ganhou força devido ao forte apelo comercial que ela possui, além da canalização com a audiência da emissora.

O canal aposta todas as suas fichas no carisma da apresentadora para alavancar o evento carnavalesco. A cobertura será espalhada em diversos pontos do Brasil; um deles é a cobertura do Carnaval de Salvador.

Vale ressaltar que Cariúcha já havia dividido a apresentação do "SBT Folia" com Leo Dias neste ano. Porém, com a saída do jornalista para a Band, a emissora assegurou a apresentadora à frente do projeto.





Filho de Gugu invade palco e surpreende Cariúcha

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, surpreendeu Cariúcha ao invadir o palco do Fofocalizando ao vivo, na última segunda-feira (3). O reencontro aconteceu dois meses após os dois protagonizarem beijões em uma festa. "Está lindo!", reagiu a apresentadora ao ver o jovem.

Ao se encontrar com a ex-Fazenda, João Augusto recebeu elogios: "Você está lindo", disse a apresentadora. "Obrigado, meu amor, quanto tempo!", respondeu o jovem . "Ele é meu amigo...", acrescentou Cariúcha. Luis Ricardo comentou: "Aquele beijo deu o que falar", disse.

João Augusto também recordou a festa: "Aconteceu tanta coisa naquela festa... Eu achei a Cariúcha lá, a gente bateu um papo, foi tão gostoso".

A famosa destacou a sintonia: "A gente beijou muito, nos pegamos muito... Ele beija gostoso. Foi maravilhoso. Eu te elogiei muito aqui no programa. Eu fiquei encantada por você, pelo nosso papo", pontuou.