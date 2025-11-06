Reprodução/TV Globo Carminha voltará para as telas da Globo

Avenida Brasil (2012), grande sucesso da década passada, ganhará uma continuação na TV Globo. O autor João Emanuel Carneiro já teria aceitado o convite e está nas primeiras etapas de desenvolvimento da nova história, que promete revisitar o universo da trama que conquistou o país.

A novela, um dos maiores sucessos da emissora, já conta com dois nomes do elenco original confirmados: Adriana Esteves e Murilo Benício, intérpretes de Carminha e Tufão. O projeto deve ocupar o horário nobre da Globo após "Quem Ama Cuid"a, nova novela de Walcyr Carrasco, que irá ao ar logo depois de "Três Graças".

A estreia da continuação do folhetim está planejada para 2027, caso o canal mantenha a estratégia de investir em continuações de sucessos consagrados, em vez de novos remakes. As informações são da jornalista Carla Bittencourt.





Motivação da Globo

O que motivou a "Vênus Platinada" a encomendar uma nova temporada foram os bons índices de audiência obtidos por produções recentes como No Rancho Fundo (iniciada com Mar do Sertão) e Êta Mundo Melhor, atualmente exibida logo após a reprise de Êta Mundo Bom!.

Os detalhes da nova história de Avenida Brasil ainda não foram divulgados. No entanto, especula-se que a trama retomará os acontecimentos deixados em aberto no final exibido em 2012.

Relembrando o sucesso

Avenida Brasil foi uma das últimas novelas a conquistar tanto o público quanto a crítica. A trama central girava em torno do relacionamento entre Carminha (Adriana Esteves) e o craque de futebol Tufão (Murilo Benício), um amor aparentemente perfeito, até que o passado volta para assombrar a vilã.

Tudo muda com a chegada de Nina (Débora Falabella), nova identidade de Rita (Mel Maia), a menina órfã que fora jogada no lixão por Carminha com a ajuda de Max (Marcello Novaes), seu amante.

Movida pela vingança, Nina acaba reencontrando Jorginho (Cauã Reymond), filho de Carminha e Tufão, e a partir daí a história se enche de reviravoltas e cenas icônicas, especialmente quando Nina passa a ter o controle sobre a própria vilã.