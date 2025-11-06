Reprodução/Internet Apenas 5 dos 20 programas do SBT passaram de 3 pontos na audiência

A crise histórica de audiência do SBT segue sem dar sinais de que chegará ao fim: imersa há anos nos piores momentos de sua história, a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) está com cada vez mais dificuldade para incomodar a Record na disputa pela vice-liderança.

Não é raro que a rede tenha mais da metade de seus programas abaixo da barreira dos 3 pontos na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário, e a situação fica ainda mais delicada quando consideramos que o canal tem um de seus melhores desempenhos nacionais na região.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que 75% dos programas da emissora liderada por Daniela Beyruti não conseguiram ter média maior que 2,9 pontos na quarta-feira (5).

Crise sem precedentes

Somente cinco das 20 atrações transmitidas pelo SBT conseguiram superar a barreira: Maria do Bairro (3,8), Rubi (3,1), SBT Brasil (3,2), A.Mar (4,2) e Programa do Ratinho (3,4) — para efeitos de comparação, 70% dos produtos da Record ficaram acima de 3,0 pontos de média, e 48% conseguiram marcar mais que 4,0 pontos.