A crise histórica de audiência do SBT segue sem dar sinais de que chegará ao fim: imersa há anos nos piores momentos de sua história, a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) está com cada vez mais dificuldade para incomodar a Record na disputa pela vice-liderança.
Não é raro que a rede tenha mais da metade de seus programas abaixo da barreira dos 3 pontos na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário, e a situação fica ainda mais delicada quando consideramos que o canal tem um de seus melhores desempenhos nacionais na região.Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que 75% dos programas da emissora liderada por Daniela Beyruti não conseguiram ter média maior que 2,9 pontos na quarta-feira (5).
Crise sem precedentes
Somente cinco das 20 atrações transmitidas pelo SBT conseguiram superar a barreira: Maria do Bairro (3,8), Rubi (3,1), SBT Brasil (3,2), A.Mar (4,2) e Programa do Ratinho (3,4) — para efeitos de comparação, 70% dos produtos da Record ficaram acima de 3,0 pontos de média, e 48% conseguiram marcar mais que 4,0 pontos.