Reprodução/SBT Luís Ricardo comandará o Viva a Noite

Fofocalizando desta segunda-feira (3) invadiu os bastidores da gravação do Viva a Noite, atração de sucesso que marcou as noites de sábado do SBT entre 1982 e 1992. O programa voltará ao canal da Anhanguera no próximo dia 14, às 23h15, após o Programa do Ratinho.

O comando da atração agora ficará a cargo de Luís Ricardo.

"É a primeira entrevista, fico até emocionado, é um presente. Não estou aqui para substituir ninguém, muito pelo contrário: fiz parte do Viva a Noite nos anos 80. Recebi muitos conselhos, estava falando até com o João, recebi muito conselho do Gugu, a gente viajou juntos", disse ele, que relembrou momentos do programa e fez uma verdadeira viagem no tempo.

Prometendo que a atração veio para ficar, o apresentador convidou João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato (1959-2019), titular da atração original, para participar do Fofocalizando.





Volta do Viva a Noite

Em outubro, Liminha, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro, falou sobre a volta do Viva a Noite. "O Viva a Noite vamos fazer agora com o Luis Ricardo. Ele é um batalhador do caramba. E parece que vai estar junto com o filho do Gugu, o João Augusto. Marcou uma geração", disse.

Liminha também relembrou que começou ao lado de Gugu na atração. O programa chegou a retornar em 2007, sob o comando de Gilmelândia, mas acabou saindo do ar.

Sergio Mallandro ainda destacou que a direção do SBT, Daniela Abravanel e Mauro Lissoni, aprovou o retorno da atração Porta dos Desesperados para comemorar os 44 anos da emissora, em agosto, e que o programa pode voltar ao ar. "Vai ser no sábado", afirmou.