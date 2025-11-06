Reprodução/Record Sandrão chegou a casar com Suzane von Richthofen

Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, virou o centro dos holofotes após o lançamento da série Tremembé, do Prime Video. Ela ganhou destaque nacional devido ao seu envolvimento com Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga durante o cumprimento de sua pena.

O envolvimento de Sandrão com Suzane e Elize é narrado nos livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell (Ed. Matrix). Inicialmente, Sandrão se envolveu com Elize e, posteriormente, com Suzane, com quem chegou a se casar enquanto estava na prisão.





Crime cometido por Sandrão

Ela morava na periferia de Mogi das Cruzes (SP). Junto com o namorado da época, Valdir Ferreira Martins, Sandrão sequestrou um adolescente. O objetivo era usar o dinheiro do resgate para conhecer a ilha de Fernando de Noronha e comprar um carro.

Tallisson, de 14 anos, era filho da vizinha e amiga de Sandra, Ana Maria, e foi escolhido pelos criminosos porque a casa da família era a melhor da rua. A residência também possuía dois carros, o que contribuiu para o crime.

O jovem foi sequestrado em 21 de outubro de 2023, por meio de um cúmplice de Sandrão, conhecido como Formiga. Os sequestradores improvisaram um cativeiro em um local desocupado pela família de Valdir, e Tallisson foi trancado na suíte para evitar qualquer contato com os criminosos.

O sequestro durou três dias, com diversas negociações sobre o valor do resgate. O primeiro pedido foi de R$ 40 mil, mas o valor foi sendo reduzido à medida que perceberam que a família não tinha condições de pagar. Sandrão passava parte do tempo no cativeiro e, em seguida, voltava à casa dos pais de Tallisson para consolar a amiga, simulando conversas com os sequestradores para tentar negociar o valor.

O valor acabou sendo reduzido para R$ 3 mil. Mesmo com o pagamento, o jovem foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.

Durante o cumprimento da pena, Sandrão esteve envolvida em novos episódios, incluindo uma agressão a um agente penitenciário, o que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim, ela participou de eventos internos, como concursos de beleza realizados na unidade prisional.

Em 2015, Sandrão passou a cumprir pena em regime semiaberto no Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, após uma decisão judicial que autorizou a progressão de regime. Após o fim de seu relacionamento com Suzane, ela desapareceu do olhar público.

Sobre a série

A série Tremembé, nova aposta do Prime Video, promete mostrar a rotina de alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil.

Entre os personagens centrais está Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. O elenco também inclui Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá, Carol Garcia como Elize Matsunaga, Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni, além de Felipe Simas e Kener Macêdo como os irmãos Cravinhos.