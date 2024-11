Reprodução/Globo/João Cotta João Emanuel Carneiro

João Emanuel Carneiro, de 54 anos, resolveu se pronunciar sobre a situação com a Rede Globo. Escritor de "Mania de Você", exibida no horário nobre da Globo, ele rebateu os boatos de que pediria demissão do canal após o fim da narrativa, que tem enfrentado dificuldades para aumentar a audiência.







"Jamais cogitei deixar a Globo", declarou o autor em entrevista ao portal "Notícias da TV". Segundo o site, o novelista, responsável por sucessos como "Cobras e Lagartos", "Avenida Brasil", "A Favorita e "Todas as Flores", tem contrato firmado com a Globo até 2029.





Desde que estreou no canal, "Mania de Você" tem passado por edições e cortes, com o intuito de deixar a trama mais ágil e dinâmica para o público. Algumas histórias, inclusive, foram descartadas pela emissora, como a formação de um casal lésbico e o envolvimento amoroso entre um personagem mais velho com outra mais jovem.





Carneiro também falou sobre alterações na novela. "Faz parte de qualquer obra aberta mudanças ao longo do caminho", pontuou o escritor ao "Notícias da TV". "Mania de Você" chega ao fim em março de 2025, quando dará lugar ao remake de "Vale Tudo", adaptado por Manuela Dias.