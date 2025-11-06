Reprodução/ TV Globo Alice Wegmann e Taís Araujo em "Vale Tudo"

Alice Wegmann, de 30 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (5) para postar uma publicação sobre Taís Araujo, de 46. O gesto repercutiu em plataformas de interação virtual, principalmente em meio à suposta denúncia movida por Taís após "Vale Tudo".



A postagem de Alice era uma republicação de um conteúdo da influenciadora Tia Má, tecendo elogios para a interpretação da mulher de Lázaro Ramos. A republicação de Wegmann ocorreu logo após a celeuma entre Taís e Manuela Dias ter sido reacendida.





"O dia a dia mais brilhante é ela", escreveu ainda Alice. Em redes como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, a atitude de Wegmann foi interpretada como uma forma de apoiar Araujo, com quem contracenou no remake exibido pela Globo.

"Finalmente alguém do elenco saindo em defesa da Taís", apontou uma internauta. "Será que outros artistas vão comprar a causa da Taís? Esse apoio foi bem discreto, mas já é um avanço", disse outra. "Vocês já pararam para pensar que talvez ela só respostou e não tem relação nenhuma com a Manuela?", questionou ainda uma terceira.

Relembre

Em agosto, a esposa de Lázaro Ramos declarou ter ficado "triste" e "frustrada" com os rumos de Raquel em "Vale Tudo", essencialmente nos arcos em que voltou a ficar pobre e vender sanduíche na praia, algo que não ocorreu na versão original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

Nesta semana, foi divulgada uma suposta denúncia movida por Taís Araujo em relação à forma como personagens pretas são abordadas na teledramaturgia. Manuela Dias também teria acionado o compliance, alegando quebra de conduta ética vinda de Taís pela entrevista na qual criticou a condução da protagonista. As informações são da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

"Vale Tudo" chegou ao fim em outubro de 2025, abrindo espaço para "Três Graças", que assume o horário nobre até maio de 2026, sendo substituída por uma trama de Walcyr Carrasco posteriormente.