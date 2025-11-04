Reprodução/Instagram/@emiliano.davila Emiliano D’Avila detona bastidores de Avenida Brasil

Emiliano D’Avila relembrou sua participação em Avenida Brasil, novela clássica da TV Globo, 13 anos após integrar o elenco do folhetim. O ator fez críticas à relação da direção com os artistas e afirmou ter sofrido tratamento abusivo nos bastidores.

"Foi a minha primeira grande produção. Eu não tive auxílio, não tive uma boa recepção da direção, não tive acolhimento. Hoje posso falar, sem o menor problema, que encontrei um ambiente extremamente tóxico. As pessoas não toleram mais isso, mas naquela época era normal esse tipo de relacionamento abusivo. Felizmente, tive a sorte de contar com um elenco muito querido; a gente era muito carinhoso um com o outro", disse o ator em entrevista ao podcast O Ator Nordestino.

Ele também contou como conseguiu o papel que o projetou nacionalmente. Na trama de João Emanuel Carneiro, viveu Lúcio, o filho mau-caráter de Janaína (Claudia Missura), que acaba se tornando amante da vilã Carminha (Adriana Esteves).





"João Emanuel Carneiro, que escreveu Avenida Brasil, é casado com Carmo Dalla Vecchia, que assistiu a Clandestinos, gostou muito e me recomendou. Aí fiz o teste e entrei para a novela", relatou.

Avenida Brasil teve direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim, e direção de núcleo de Ricardo Waddington. Também participaram da equipe de direção Gustavo Fernandez, Paulo Silvestrini, André Câmara, Joana Jabace e Thiago Teitelroit.