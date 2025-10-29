Twitter/Band Participantes comemoram eliminação de Marina do Masterchef

Marina Queiroz foi eliminada do MasterChef Confeitaria 2025 no episódio exibido nesta terça-feira (28). A confeiteira deixou o programa após apresentar mignardises inspiradas em beijinho, sobremesa que, segundo os jurados, não entregou o sabor esperado. A saída ocorre após semanas de críticas e acusações de favoritismo nas redes sociais.

Nas redes sociais, alguns competidores comemoram a saída da ex-integrante da Le Cordon Bleu, uma das maiores escolas de confeitaria do mundo. Natan Montenegro, um dos participantes que bateu de frente com Marina na competição, compartilhou um vídeo estourando um champanhe após a saída da confeiteira. No vídeo, os ex-participantes Julia Abduch, Jéssica Paiva e Lucas Constantini aparecem junto brindando.





Já Léo Salles, com quem Marina teve um embate no episódio do dia 21 de outubro, veio à internet brincar com a eliminação da chef e ironizar, dizendo que se sentia "triste" com a notícia.





Marina se pronuncia após passagem polêmica pelo reality

Em entrevista ao Band.com.br, Marina declarou estar satisfeita com a trajetória no programa. “ Eu estou bem, estou supertranquila, estou em paz comigo mesma. Eu sei que dei o meu melhor e aprendi para caramba aqui no programa ”, afirmou.

Durante o episódio, Marina se emocionou ao relembrar memórias da infância e destacou o cansaço emocional. “ Foi um momento em que senti que cheguei no meu limite. Eu não tenho mais condições de continuar ”, desabafou. “ Enquanto eu estivesse no MasterChef, eu sempre daria o meu melhor, mas senti que cheguei no limite de tudo que podia fazer por mim .”

A confeiteira também comentou a pressão da competição e o aprendizado. “ Conhecer os aparelhos, saber onde estão as coisas, mais a pressão e a questão psicológica... a gente está numa disputa, então sai o melhor e o pior das pessoas. Lidar com tudo isso é surreal ”, analisou.

Além das dificuldades, Marina ressaltou a amizade construída com Luiza Vilhena, que segue na disputa. “ Eu sei da força da Luiza, ela só precisa acreditar mais nela. Espero que ela represente as mulheres muito bem. Essa cara de brava é só fachada. Eu sou coração de manteiga e adoro apoiar as pessoas no que eu puder. ”

Polêmicas e acusações de favorecimento

A eliminação encerra uma sequência de episódios marcados por controvérsias envolvendo a confeiteira. Durante a temporada, parte do público acusou os jurados de favorecer Marina, principalmente após a saída de Johnlee, considerado um dos competidores mais fortes.

A chef Helena Rizzo se manifestou nas redes após as críticas e negou qualquer tipo de tratamento diferenciado. “ Entendo e respeito a polêmica, opiniões e frustrações. Leio e curto os comentários porque acho saudável (os educados, claro), e mostra como a galera se engaja com os episódios e com os participantes ”, escreveu.

Helena explicou que os jurados não têm contato com os competidores fora das gravações. “ Do nosso lado, não sabemos das polêmicas dos bastidores, não temos contato com os participantes durante as gravações, exatamente pra sermos imparciais. Temos total liberdade de escolha, provamos tudo e debatemos insistentemente até chegarmos na conclusão que julgamos mais acertada .”

As suspeitas de favorecimento aumentaram após circular na internet que Marina já havia trabalhado no Le Cordon Bleu Brasil. O caso gerou tanta repercussão que a própria escola divulgou uma nota oficial esclarecendo o vínculo.

“ A participante não integra o quadro de colaboradores desde 2023. À época, sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição ”, afirmou o comunicado. A nota destacou ainda que o Le Cordon Bleu Brasil “ não possui qualquer participação ou responsabilidade sobre o processo seletivo, a produção ou a condução do programa ”.

Mesmo com o esclarecimento, internautas seguiram apontando tratamento desigual. “ Pra fazer as pazes só depois da eliminação da Marina, por favor ”, comentou um usuário nas redes. Outro afirmou: “ Adoro o programa, mas a impressão que fica é que os erros da Marina não são tão erros quanto os dos outros .”

A polêmica também envolveu desentendimentos entre Marina e outros competidores. Em um episódio anterior, ela discutiu com Léo após uma prova em grupo. “ Achei que houve um enorme desrespeito à minha liderança. Tive que fazer tudo e mais um pouco ”, reclamou. Léo rebateu: “ Até onde me lembro, a Marina só fez a massa do bolo. Ela definiu tudo e resistiu às nossas ideias. ”