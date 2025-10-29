Reprodução/Band Marina Queiroz é eliminada do MasterChef Brasil

A chef Marina Queiroz, de 51 anos, foi eliminada do reality show MasterChef Confeitaria na noite da última terça-feira (28). A participante vinha sendo alvo de acusações de favoritismo e polêmicas durante sua participação na atração.

Após uma prova que relembrava momentos da infância, a chef demonstrou o cansaço de ter chegado ao top 5 e deixou o programa. Marina teve um histórico de discussões com os jurados e foi alvo de comentários sobre favoritismo devido ao seu currículo, além de despertar a expectativa dos telespectadores pelo momento de sua eliminação.

A prova tinha como objetivo delinear a linha do tempo da confeitaria, demonstrar a visibilidade da técnica pâtissier e apresentar seu passado e futuro. Os participantes precisavam criar uma sobremesa que remetesse às suas memórias pessoais, de maneira clássica, representando a história de cada chef.





Marina escolheu preparar tiramisù, acrescentando uma geleia de café e chocolate. Ela demonstrou alegria ao cozinhar e comentou ser "bom fazer aquilo que a gente gosta".

A chef se emocionou ao relembrar a infância e a família, mostrando a importância do prato para suas memórias pessoais. Na avaliação dos jurados, o café, ingrediente principal do prato, não estava presente em destaque, o que alterou toda a dinâmica e a colocou na repescagem.

Na prova de eliminação, o tema foi docinhos de festa. Marina precisou fazer doces inspirados no beijinho e mostrou confiança durante a execução. Ao final, afirmou: "Fiz o meu melhor, e é isso que importa".

Segundo os jurados, a apresentação estava bonita, mas sentiram falta do coco, que deveria ter sido o ingrediente principal do doce.