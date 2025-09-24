Band Ex-MasterChef detona atual participante: "Insuportável"

Franklin, vice-campeão do MasterChef Profissionais 5, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (24) após comentar sobre Natan, participante do MasterChef Confeitaria 2, no X, antigo Twitter.

Franklin deu início à polêmica ao escrever: “ Natan insuportável na tv tal qual como na vida real #MasterChefBR ”.

Natan respondeu de forma direta: “ Pelo menos eu não finjo ser legal. Diferente de você, que é insuportável e se passa de santo .”

O vice-campeão do MasterChef Profissionais não deixou barato e rebateu:

“ Você não finge ser legal porque você não é, simples! Eu não sou trouxa, as pessoas têm de mim o que elas cultivam, eu faço questão de tratar bem, pessoas que me tratam bem, meus amigos e família, você não se encaixa em nenhum desses grupos... ”

Franklin ainda acusou Natan de tentar desmerecer seu trabalho durante o reality: “ Muito pelo contrário, na primeira chance que você tinha de invalidar meu trabalho e me desrespeitar você fazia isso! Eu sugiro que você repense suas atitudes para com as pessoas porque é impossível que tanta gente com a mesma opinião sobre você não te diga absolutamente nada... ”

O cozinheiro foi além e relembrou a edição do programa: “ Um adendo, você entregou tudo de bandeja pro programa assim como eles gostam e agora está colocando a culpa na edição? Tome vergonha na cara Renan e sustenta porque você não foi obrigado à dizer e falar nada! ”

Natan encerrou a discussão em tom agressivo: “ Entreguei e entregaria TUDO novamente! N gostou? Enfia no cu e rasga. Sou o que sou na vida real e na câmera. Diferente de quem n tem PULSO FIRME pra SUSTENTAR O QUE SE É, e quando é confrontado, coloca o rabo entre as pernas e vai chorar no estoque. ”