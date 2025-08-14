Reprodução YouTube - "MasterChef Brasil" - 14.8.2025 Fogaça, Helena Rizzo e Jacquin

Envolvido em uma camada de brigadeiro branco e banhado em caramelo vermelho, o "morango do amor" segue repercutindo no Brasil. O famoso doce agora é provado por três figuras de autoridade no ramo da gastronomia televisiva.

Tratam-se de Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo. O trio compõe o time de jurados e apresentadores do "MasterChef Brasil", reality show de culinária exibido pela Band e antes apresentado por Ana Paula Padrão.





Por meio de um vídeo publicado no Instagram da atração televisiva, o francês Jacquin demonstrou o descontentamento com o sabor da receita viral. "Isso aqui não vai nem subir no subsolo, então esquece o mezanino. Para nós, isso aqui não é confeitaria, não é sobremesa. Isso aí é porcaria", esbravejou.

"Tem coisa que eu não consigo entender na vida, gente. Morango, essa fruta, é tão maravilhosa, tão gostosa, tão boa. É a fruta das crianças, para que colocar essa me*#a em cima dela?", questionou ele, em outro momento.

Fogaça avaliou que o "morango do amor" era doce demais, porém fez algumas ressalvas positivas depois de ter dado algumas mordidas. "O morango, o sabor dele aparece bem, o brigadeiro em volta e a casquinha crocante", elencou.

Helena Rizzo também aprovou alguns aspectos da receita, mas concordou com a opinião do colega de trabalho, frisando que a doçura estava além da conta. "Eu acho que esse brigadeiro poderia ter uma camada mais fininha e ter menos, porque fica bem doce. Até doeu o dente aqui", opinou.

Repercussão

Nos comentários, as avaliações dos cozinheiros foram repercutidas pelos espectadores. "Dá um tempo vai. O doce fez um sucesso tremendo. Quem tem que aprovar são os consumidores", disse uma. "Concordo com todos, é doce demais", pontuou uma segunda. "O Jacquin falou sobre o morango como chef, e o povo levando a ofensa para o coração", completou uma terceira.