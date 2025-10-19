Reprodução/TV Globo Odete Roitman no final de Vale Tudo

Débora Bloch falou sobre o sucesso de Odete Roitman com o público durante sua participação no Altas Horas, exibido na noite do último sábado (18). A vilã de Vale Tudo foi tema da conversa, e a atriz comentou os desafios de interpretar a personagem, além de refletir se concorda ou não com suas atitudes.

"Eu podia não ter acertado, a gente nunca sabe. Era uma responsabilidade grande, porque a Beatriz [Segall] fez [o papel] brilhantemente. Mas está sendo muito legal o carinho que estou recebendo das pessoas. Agora, ninguém me chama mais de Débora. Tenho amigos que, quando chego numa festa, dizem: 'Oi, Odete'. Já estou preparada, as pessoas só me chamam de Odete", contou.

A atriz também analisou o fascínio que as vilãs exercem sobre o público.

"Acho que tem um fetiche, não sei... provoca uma catarse nas pessoas. Você pode se identificar com a maldade. Eu não passo pano para a Odete Roitman. Acho que ela é um ser humano horroroso. Uma mulher autoritária, narcisista, que acha que pode comprar tudo com dinheiro. Ela é fascinada pelo poder", afirmou.





Mesmo com o programa gravado antes da exibição do último capítulo, no qual a reviravolta revela que Odete está viva, Débora comentou sobre o desfecho da personagem, citando uma pesquisa de opinião.

"As pessoas não achavam que ela deveria morrer, mas que precisava ser punida. O que é interessante, né? Apesar de gostarem da personagem, entendem que ela precisa ser responsabilizada, porque não é uma pessoa legal", completou.

O que ocorreu?

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim na última sexta-feira (17). O último capítulo do remake de Vale Tudo, exibido pela TV Globo, revelou que Marco Aurélio foi o responsável pelo disparo contra a vilã, interpretada por Debora Bloch.

A revelação aconteceu em uma sequência tensa, onde o personagem de Alexandre Nero entra no quarto logo após Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) tentar atirar na mãe, mas errar o alvo. Marco Aurélio, então, usa a arma da ex-esposa para disparar contra Odete, dizendo que se tratava de uma vingança por um atentado sofrido anteriormente.

Entretanto, em uma reviravolta da trama, a magnata sobrevive ao tiro. Odete liga para Freitas, que consegue marcar uma cirurgia para a retirada da bala. A novela termina com a personagem viva e deixando o Brasil em um jatinho particular, encerrando a história com um final surpreendente.