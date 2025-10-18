Reproduçao TV Globo Taís Araujo no "Mais Você"

Atrizes negras manifestaram apoio a Taís Araújo após o último capítulo do remake de "Vale Tudo", exibido na sexta-feira (17). As publicações nas redes sociais celebraram a trajetória da intérprete de Raquel Accioly e ocorreram em meio às tensões entre a atriz e a autora Manuela Dias durante a novela.

O movimento coletivo reuniu nomes como Tatiana Tiburcio, Luana Xavier, Cacau Protasio, Noemia Oliveira, Cris Vianna, Elisama Santos, Aline Borges e Jeniffer Dias.

A mensagem compartilhada no Instagram por diversas artistas trazia uma homenagem à atriz: “ O nome dela é Taís Araújo…, mas poderia ser grandeza, realeza… Ela é luz, ilumina onde chega e acende caminhos e possibilidades. Celebramos a sua existência e agradecemos pela sua Resistência! Seguimos… porque você fez e faz história com sua presença. ”









































Conflitos nos bastidores de “Vale Tudo”

As manifestações aconteceram após a repercussão de desentendimentos entre Taís Araújo e Manuela Dias. Em agosto, a atriz revelou em entrevista à Quem estar insatisfeita com o desenvolvimento da personagem. “ Estou frustrada e triste [...] Gostaria muito de vê-la [Raquel] numa curva ascendente ”, disse na época.

Na nova versão, a trajetória de Raquel sofreu mudanças em relação ao original de 1988. A personagem, antes símbolo de ascensão social, voltou a vender sanduíches na praia após perder o patrimônio conquistado. Além disso, a protagonista foi retirada de cenas centrais, como o clímax no Copacabana Palace, o que reduziu sua participação nas sequências decisivas.

Em entrevista ao TV Fama, Manuela Dias comentou brevemente sobre o caso: “ A novela é um processo de colaboração, né? É isso. ” Após a declaração, a autora recebeu críticas nas redes sociais e limitou os comentários em suas postagens.

A Globo tentou evitar novos constrangimentos públicos. Durante a participação de Manuela no Domingão com Huck, Taís não compareceu. O mesmo ocorreu na festa de encerramento da novela, realizada em 6 de outubro, no Copacabana Palace, quando as duas estiveram presentes em horários diferentes.

A polêmica se intensificou com declarações de Sonia Abrão no programa A Tarde é Sua, que afirmou que a autora teria “ sabotado ” Taís ao alterar o perfil da protagonista.