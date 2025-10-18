O tradicional Baile de Halloween da Sephora agita São Paulo neste sábado (18) com produções elaboradas e presença de grandes nomes do entretenimento. O evento reúne celebridades como Bianca Andrade, Gkay, Beatriz Reis e Sabrina Sato e tem como tema " A Maquina do Tempo ".
Durante a festa, que se tornou uma das mais aguardadas do calendário de eventos, os famosos capricharam nas fantasias e compartilharam os looks nas redes sociais. O encontro conta com apresentações de Anitta, João Gomes e participação especial de Agnes Nunes. Bianca Andrade e Sabrina Sato, madrinhas do evento. Veja os looks de alguns famosos que compartilharam nas redes sociais.