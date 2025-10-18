Instagram Famosos brilham em baile de Halloween com fantasias luxuosas; veja fotos

O tradicional Baile de Halloween da Sephora agita São Paulo neste sábado (18) com produções elaboradas e presença de grandes nomes do entretenimento. O evento reúne celebridades como Bianca Andrade, Gkay, Beatriz Reis e Sabrina Sato e tem como tema " A Maquina do Tempo ".

Durante a festa, que se tornou uma das mais aguardadas do calendário de eventos, os famosos capricharam nas fantasias e compartilharam os looks nas redes sociais. O encontro conta com apresentações de Anitta, João Gomes e participação especial de Agnes Nunes. Bianca Andrade e Sabrina Sato, madrinhas do evento. Veja os looks de alguns famosos que compartilharam nas redes sociais.

Pequena Lo como "Thundercats"

Vittor Fernando como "Fofão"





Bianca Andrade como "Elke Maravilha"







Dani Diz como "Mulher do futuro"





Natalia Brisolla como "Chappell Roan"





Mari Krüger e Lilo Xavier como "Tíbio e Perônio"

Jessie Shen como "Lord Shen"







Ismeiow como "Izma"



Amaury Lorenzo como "Lobisomen"







Isabelle Abreu e Nívea Cavalcante como "Princesas Renascentistas"





Natália Paixão como "Rock Doido"

Felipe Theodoro como "Ele"



Aretuza Love como "Elke Maravilha"







Vitão como "Santos Dumont"







DaCota Monteiro como "Arlequim"







Renata Santti e Gabriel Yunkim como "Fantasma da Ópera"







Diego Cruz como "Chacrinha"









