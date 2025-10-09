TV Globo O iG quer saber sua opinião: quem matou Odete Roitman?

O mistério que marcou a teledramaturgia brasileira está de volta. A morte de Odete Roitman (Debora Bloch), bilionária poderosa e cercada de inimigos, movimenta a nova versão de " Vale Tudo ". A empresária foi assassinada no quarto do Copacabana Palace, e cinco personagens estão entre os principais suspeitos: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias contou que foram gravados dez finais diferentes para manter o segredo sobre o verdadeiro assassino. “ Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando ”, afirmou. Segundo ela, apenas duas pessoas sabem o desfecho: “ Até esse momento, nem os atores têm certeza ”.

A polícia tenta esclarecer quem teria motivos para tirar a vida da empresária, que acumulava desafetos e segredos. Um dos maiores foi a revelação de que Leonardo, o filho que todos acreditavam estar morto, está vivo. Veja os suspeitos:

Celina

Celina, interpretada por Malu Galli, é irmã de Odete e carrega mágoas profundas. A revelação de que Leonardo estava vivo foi o ponto final da relação entre as duas. Celina nunca perdoou o fato de Odete ter deixado Heleninha acreditar que era culpada pela morte do irmão durante anos.

Em depoimento à polícia, a personagem mostrou-se abalada e afirmou ter ido procurar a irmã antes do crime. “ Não dava, delegado, para ela viajar sem saber que a filha dela tinha se matado .” No entanto, Celina não escondeu o ressentimento: “ Eu tinha todos os motivos do mundo .”

César

César, vivido por Cauã Reymond, é o viúvo de Odete e um dos personagens mais observados pela investigação. Ex-amante de Maria de Fátima, ele descobriu que herdaria metade da fortuna da empresária caso ela morresse.

Durante o depoimento, César demonstrou nervosismo e questionou o delegado: “ Seu delegado, por que eu fui o último a ser chamado? Só para eu saber .” O modelo tenta manter a postura de calma, mas sabe que está entre os principais suspeitos. “ O senhor deve estar achando que eu sou um suspeito ”, diz.

Heleninha

Paolla Oliveira vive Heleninha, a filha marcada por uma vida de culpa e manipulação. A artista descobriu recentemente que o irmão, que acreditava ter matado em um acidente, está vivo e que tudo foi uma armação da mãe.

“ A verdade é que minha mãe nunca gostou de mim ”, afirmou a personagem em depoimento. “ Talvez eu tivesse vontade de ter feito isso .” O desabafo chamou atenção do delegado, que agora tenta entender se a raiva da filha poderia ter se transformado em vingança.

Maria de Fátima

Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, é antiga aliada que virou inimiga de Odete. Grávida de César, Fátima chantageava a empresária com o segredo sobre Leonardo e chegou a ser sequestrada por ela.

Em depoimento, Fátima revelou que temia ser morta. “ Eu sabia que, mesmo fora do pai, ela podia me matar .” A personagem ainda lembrou o sequestro e o plano de assassinato organizado por Odete. “ Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa .”

Marco Aurélio

Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero, era o braço direito de Odete nos negócios até virar seu maior inimigo. Os dois travavam uma guerra aberta, com tentativas de assassinato de ambos os lados.

O executivo admitiu ter ido ao hotel com a intenção de atacar a empresária. “ Saiu na imprensa e todo mundo sabe que sofri um atentado ”, declarou. “ Tinha muita gente com raiva da Odete, delegado .” Em seguida, completou: “ Eu pensei em atacar primeiro .”

