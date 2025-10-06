Instagram Gilberto Braga e Edgar Moura Brasil

Edgar Moura Brasil, viúvo do autor Gilberto Braga, criticou duramente o remake da novela "Vale Tudo" produzido por Manuela Dias. Segundo ele, a releitura não respeitou a obra original e destruiu personagens icônicos, como a vilã Odete Roitman.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, o decorador afirmou que Gilberto Braga “ não teria gostado nada do remake ” e que a autora “ não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga ”. Para Edgar, personagens foram transformados em versões incoerentes e tacanhas.

“ A pior alteração foi a Odete Roitman, personagem tão rica ter virado uma pessoa louca, inconsequente, atirando e tentando envenenar as pessoas, virando praticamente uma serial killer ninfomaníaca ”, disse Edgar. Ele também contestou a justificativa de Manuela, que afirmou ter “ humanizado ” a vilã.

Edgar explicou que humanizar não significa emburrecer a personagem. “ A Odete criada por Gilberto, Aguinaldo e Leonor era humana o suficiente para dentro de sua maldade. Ela se preocupava com os filhos e com a família e jamais deixaria um filho morrer para esconder um crime do passado ”, explicou.

O viúvo disse ainda que a novela original foi destruída no remake. “ Seria tão simples ter atualizado e colocado situações atuais. Vale Tudo original foi fantástica, com diálogos primorosos, personagens humanos e nada maniqueístas. Tudo foi coerente, envolvente e mostrava que a nossa sociedade continua a mesma ”, declarou.

Ele destacou que não enxergou nenhum ponto positivo no remake. “ Não consigo ver nada de positivo, a não ser provar que o nível das novelas atuais é infinitamente inferior às produzidas nas décadas passadas. E isso não é nostalgia, é uma constatação ”, afirmou.

Para Edgar, Manuela Dias careceu de talento, humildade e conhecimento sobre dramaturgia clássica. “ Pessoalmente acho que faltou talento, humildade perante a obra, elegância nos diálogos, refinamento na psicologia dos personagens e, principalmente, falta de conhecimento dos grandes clássicos da literatura, do cinema e também das novelas. ”, disse.