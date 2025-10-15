Reprodução/TV Globo Vera Holtz, Nuno Leal Maia e Christiane Torloni

O Brasil é um dos maiores produtores de telenovelas do mundo. Entre as diversas tramas apresentadas, chamando muita atenção são os personagens que viveram educadores nas novelas. Do professor descolado aos mais certinhos, eles marcaram histórias nas telinhas, aproximando, inclusive, o público mais jovem.

Confira logo abaixo os professores mais lembrados da dramaturgia:

1 - Professor Pasqualete (Nuno Leal Maia)

Reprodução/TV Globo Nuno Leal Maia como professor Pasqualete



Em 2003, a Globo apresentava mais uma temporada de Malhação, um verdadeiro fenômeno de audiência. O núcleo da trama teen era ambientado no colégio Múltipla Escolha. Dentre os personagens, o professor Pasqualete, interpretado por Nuno Leal Maia, fez grande sucesso na época.

"Até hoje me rende muita lembrança. Nas ruas, lembram do personagem, principalmente a galera daquela faixa etária que me acompanhou. Sinto falta da Malhação, era muito bom fazer", disse Nuno Leal sobre o seu papel.

O professor Pasqualete se tornou um ícone, sendo lembrado por toda uma geração que acompanhou a novela nos anos 2000.





2 - Christiane Torloni (Helena)

Reprodução/TV Globo Christiane Torloni viveu a Helena



Também em 2003, o autor Manoel Carlos apresentava ao público mais uma de suas famosas Helenas, desta vez vivida por Christiane Torloni. Em Mulheres Apaixonadas, um dos núcleos se passava no colégio Era, onde temas como cidadania, respeito ao próximo e às diferenças eram constantemente abordados.

Na novela, Helena era a diretora da instituição e também professora. Uma das cenas mais marcantes é quando ela recebe as alunas Clara ( Alinne Moraes) e Paulinha ( Roberta Gualda) na diretoria. Clara havia sofrido homofobia de Paulinha por seu relacionamento com Rafaela ( Paula Picarelli), e as duas haviam brigado.

Essa cena se tornou um marco na história da teledramaturgia brasileira, representando um importante passo na visibilidade e defesa dos direitos civis da comunidade LGBTQIAP+.

"E se existe diversidade, temos que aprender a conviver com ela, porque vivemos numa sociedade onde os direitos e deveres de todos devem ser respeitados. Pode ter certeza de que, vivendo dessa maneira, você vai viver muito melhor", trecho da professora Helena defendendo as aulas homossexuais da escola.

Reprodução/TV Globo Vera Holtz viveu a Santana em Mulheres Apaixonadas



Em um elenco estelar de Mulheres Apaixonadas, Vera Holtz também se destacou. Sua personagem, Santana, enfrentava o drama do alcoolismo, tema abordado com profundidade e sensibilidade ao longo da novela de Manoel Carlos.

O sofrimento de Santana e o impacto do vício em sua vida e carreira emocionaram o público. Uma das cenas mais lembradas é quando a professora chega para dar aula visivelmente embriagada.

4 - Rosanne Mulholland (Professora Helena)

Reprodução/SBT Rosanne Mulholland como professora Helena de Carrossel



Em 2012, o SBT apostava alto na briga pela vice-liderança com o remake de Carrossel, baseado na novela mexicana homônima. A trama, centrada no cotidiano de uma sala de aula, conquistou o Brasil.

Rosanne Mulholland viveu a doce e justa professora Helena, muito querida pelas crianças de todo o país e lembrada com carinho por uma nova geração de telespectadores.

5 - Charles Paraventi (Professor Afrânio)

Reprodução/TV Globo Charles Paraventi viveu Afrânio em Malhação



Quem não queria ser aluno do Afrânio? Vivido por Charles Paraventi, o professor amigão da turma e bastante excêntrico conquistou o público durante suas participações em Malhação, entre 2001 e 2007.

"Foi onde eu comecei na televisão e aquele personagem, o professor Afrânio, marcou muito. Muita gente ainda fala 'Oi, professor' na rua, e é um personagem que fiz há mais de dez anos", relembrou o ator.