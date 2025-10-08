Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

Virginia, de 26 anos, está oficialmente solteira outra vez. Após as três viagens à Madri em meio ao romance com Vini Jr., a apresentadora do SBT confirmou que eles decidiram colocar um fim no affair.



Na terça-feira (7), internautas passaram a especular o término da relação, porque supostas conversas íntimas do jogador com outra mulher vazaram na imprensa. Pelas datas da mensagem, ele já estaria com Virginia enquanto conversava com outra.





O caso repercutiu, Virginia voltou ao Brasil e confirmou que realmente não estava mais se relacionando com o atleta. Segundo ela, os dois estariam apenas se conhecendo, sem nenhum tipo de compromisso, mas agora estão, de fato, separados.

“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, declarou em mensagem enviada a Leo Dias e exibida no programa "Melhor da Tarde", na Band.

Relembre

Em setembro, as especulações de um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca começaram a ser veiculadas nas redes sociais. Isso porque internautas passaram a notar interações entre eles na web, além do fato de Virginia ter viajado para a capital espanhola.

É lá que o atleta do Real Madrid mora. Não demorou para que os fãs notassem que eles estavam nos mesmos ambientes. Passeios de iate e até mesmo atividades feitas na casa do jogador foram flagradas pelos internautas, aumentando os rumores de affair.

Virginia chegou a ir três vezes no mesmo mês para Madri. Nesta última viagem, ela compareceu a um jogo de Vini Jr., foi vista deixando o estádio com ele. Ainda nesta semana, ele publicou um vídeo com a cantora, interpretado pelos internautas como uma oficialização do romance.

No entanto, após as conversas vazadas dele com outra mulher, o affair chegou ao fim. Esta foi a primeira relação de Virginia divulgada na mídia desde maio, quando ela anunciou o divórcio de Zé Felipe, com quem ficou por cinco anos e teve três filhos.