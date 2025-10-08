Reprodução/Instagram/@aryfontoura Ary Fontoura recebe homenagem na Globo

Ary Fontoura, que conta com mais de sete milhões de seguidores no Instagram, comemorou o sucesso que faz nas redes sociais. Para o ator, que tem 92 anos, divertir os fãs na internet com suas postagens bem-humoradas é algo que o ajuda a seguir em frente.

"As pessoas começaram a conversar comigo. E isso se transformou no que é hoje, nesse sucesso. É uma página cuja motivação principal é transmitir coisas boas, fazer as pessoas entenderem que vale a pena viver, que a vida é bela e pode ser ainda mais bonita. Eu me sinto feliz, é quase uma televisão particular na minha casa", contou.

O artista revelou que adorou a experiência de produzir conteúdo e, hoje, realiza diversas gravações, mostrando sua rotina, relembrando personagens marcantes, fazendo publicidades e até receitas.





"Além de me divertir, ao mesmo tempo encontrei uma forma de sobrevivência. Pensei que seria algo passageiro, que acabaria... Mas não, pelo contrário! Minha página está crescendo como nunca", disse ao Gshow.

Ary Fontoura é homenageado na TV Globo

Ary Fontoura faz parte do grupo de artistas que receberam uma estrela na Calçada da Fama, inaugurada recentemente nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"Quem não gosta de carinho, de ter o seu trabalho reconhecido? Eu gosto! Me senti feliz, desejando que outras pessoas também sintam essa mesma emoção que estou sentindo hoje (no dia da inauguração da Calçada da Fama) através do seu trabalho", declarou.

Na TV Globo desde 1965, e atualmente no ar na reprise de Êta Mundo Bom!, o ator reforçou que a homenagem é parte importante de sua história.

"É a minha memória. Felizmente, tenho boa memória. Estreei em 1965, quando a Globo foi inaugurada, em abril. Já começávamos a ensaiar a primeira minissérie: Rua da Matriz. Desde então, não saí mais da Globo", relembrou.

Por fim, o veterano agradeceu à emissora por toda a sua trajetória e destacou os inúmeros trabalhos que realizou na Globo ao longo dos anos.

"Tenho 60 anos de casa. Vi toda essa trajetória de sucesso que foi construída aqui. Tudo isso, para mim, é como se fosse a continuação da minha casa. Então, só tenho a agradecer por tudo", finalizou Ary Fontoura.